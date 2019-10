Briques-à-brac à Palexpo pendant toute la semaine

Les fans adultes de Lego, une bande de passionnés

On connaissait les Bronies, soit les fans adultes du dessin animé des petits poneys (contraction des mots brother et ponies). On savait aussi les adultes adeptes de jeux vidéo ou de films Disney, ou encore collectionneurs de jouets: des soldats de plomb aux peluches, en passant par des modèles réduits de voitures de luxe. Mais il existe une autre confrérie, celle des fans adultes de Lego. En Romandie, plusieurs groupes existent. L’un d’eux, Lelug (pour Léman Lego User Group), regroupe «environ 60 membres», nous indique le Vaudois Claude-Alain Guillet, lui-même membre fondateur de l’association. Sur un petit stand au centre de la Halle 2 où se tient Bricklive, Lelug expose une série de créations de ses membres.



Principalement des machines de chantier articulées, «certaines motorisées», souligne avec fierté son créateur, Claude-Alain Guillet. «Ce sont des créations personnelles, on a uniquement suivi un modèle suggéré par Lego.» S’il prononce le nom de la marque, c’est que le détail a de l’importance. «La seule règle pour faire partie de notre groupe est d’utiliser exclusivement des pièces Lego, et non des marques concurrentes. Car l’association Lelug est officiellement reconnue par Lego.»



Au fait, y a-t-il des femmes, parmi les membres? «Pas beaucoup, regrette Claude-Alain Guillet. Mais c’est l’une des femmes de l’association qui a reconstruit le château de Poudlard d’Harry Potter qui est exposé sur notre stand.» Effectivement, on distingue même les rousses tignasses des jumeaux Weasley en train de préparer farces et attrapes dans l’impressionnante reconstitution de l’univers fantastique.

Si les créations Lelug sont exposées pendant toute la durée de l’événement, les membres de l’association seront présents uniquement les week-ends. L’occasion de leur serrer la pince et de demander comment marchent tous ces véhicules et machines miniatures. MAR.G.