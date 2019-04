Bras de fer entre magistrats et Commission des finances

Un nouveau bras de fer se dessine en Ville de Genève. Les élus municipaux viennent de voter une sorte de shutdown à l’américaine. Selon nos informations, la Commission des finances a décidé de geler les projets et dossiers du Conseil administratif, tant que celui-ci ne lui livre pas certains documents. Elle exige notamment d’avoir accès à tous les audits menés en Ville de Genève, mais aussi au détail des dépenses que les magistrats ont effectuées par carte de crédit sur toute la législature. Jusqu’ici cette requête a été refusée.

Du coup, la commission veut bloquer les projets de l’Exécutif. Et elle en a le pouvoir: tous les gros dossiers en Ville passent par la prestigieuse Commission des finances. Qu’il s’agisse du Carré-Vert d’Artamis ou de la rénovation du Grand Théâtre, par exemple. Or, depuis plusieurs mois, une majorité de ses membres demandent à avoir accès au contenu des audits (enquêtes, expertises, évaluations, etc.) commandés par la Ville de Genève. Qu’ils soient effectués en interne par le Contrôle financier ou en externe par des sociétés tierces. Et ceux-ci ne sont pas rares: entre 2016 et 2017, 17 audits ont été menés, pour des coûts allant de 1076 à 43 000 francs, pour la plupart dans le Département de la culture et du sport de Sami Kanaan.

Le détail des achats

La commission demande également l’accès au détail des achats effectués avec la carte de crédit professionnelle des conseillers administratifs. Ce moyen de paiement avait effectivement fait débat lors de l’affaire des notes de frais, l’an passé. La Cour des comptes avait notamment révélé que le conseiller administratif Guillaume Barazzone avait réglé des achats privés avec sa carte professionnelle. Ce dernier avait alors justifié ses dépenses par une confusion entre ses deux cartes, très ressemblantes.

Or, le Conseil administratif ne veut pas fournir aux élus le contenu des audits. Un courrier signé par le maire Sami Kanaan revient sur ce refus: «C’est à l’Exécutif que revient exclusivement la possibilité de transmettre un rapport d’audit au Conseil municipal ou à l’une de ses commissions. […] En l’espèce, notre conseil a décidé de ne pas communiquer […] une copie des audits» à la commission. Pourquoi ce refus? Serait-ce pour des raisons de confidentialité? Contacté, Sami Kanaan ne souhaite pas faire de commentaires. En réponse à une motion, la liste des audits a néanmoins été livrée aux élus. Pour le détail des frais de cartes de crédit, la commission n’a pas encore reçu de réponse négative.

Blocage annoncé

Pour obtenir ces documents, une partie de la commission (hors socialistes et Verts) a décidé de faire pression sur l’Exécutif. Tant que les informations ne lui seront pas fournies, elle n’étudiera ni ne tranchera les dossiers du Conseil administratif. Elle ne travaillera que sur les projets des municipaux, à savoir motions et autres résolutions, notamment. Seuls les comptes de la Ville, présentés mercredi prochain, seront étudiés. Mais le vote n’aura pas lieu tant que les documents demandés ne seront pas en main des commissaires.

À noter que plusieurs élus ont récemment demandé deux audits du service des ressources humaines des départements de Sami Kanaan et de Rémy Pagani. La plénière du Municipal prendra une décision à ce sujet la semaine prochaine.

