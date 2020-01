Braquage des Palettes: «J’étais jeune et con»

Une balle dans le pied gauche d’une vendeuse de la Coop. Une autre dans le pied droit d’un client qui choisissait ses pommes. Pourquoi avoir tiré? «La panique, la peur, le stress. Au départ, j’avais seulement prévu de tirer pour leur faire peur.» L’éventualité d’un ricochet, l’apprenti braqueur y avait-il songé? «Absolument pas.»

Ils sont cinq à faire face aux juges du Tribunal criminel pour une série de brigandages. Cinq jeunes aujourd’hui âgés de 22 à 27 ans. Entre février et août 2016, ils ont frappé deux fois dans des stations-service de la route de Saint-Julien, dans un PAM du Grand-Lancy et à la Coop des Palettes, où les coups de feu ont fait deux blessés.

Le principal prévenu, celui qui a appuyé sur la gâchette, parle calmement et clairement. Il présente bien. Né à Genève, il était sans emploi fixe au moment du brigandage: «J’étais dans le paraître, je sortais beaucoup», justifie l’amateur de boxe. «J’avais besoin d’argent pour m’amuser en soirée.»

Préparé dans sa chambre

Ce braquage de la Coop, il l’a préparé dans sa chambre avec son complice. Le duo en tirera 5000 francs. Initialement, le projet consistait à entrer par l’arrière du magasin pour atteindre les bureaux et le coffre. Mais le jour J, la porte ne s’ouvre pas. Les deux hommes, cagoule sur le visage et gants sur les mains, décident alors de pénétrer par la porte coulissante du magasin. Il est 19h15, les magasins sont ouverts en nocturne.

À l’intérieur, le braqueur armé donne l’ordre à une caissière de lui remettre l’argent. Une autre vendeuse croise son chemin. «Il l’a fixée en la regardant dans les yeux puis a levé son bras droit à l’horizontale dans sa direction. Son bras était légèrement pivoté dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, paume vers le sol», affirme le Ministère public dans son acte d’accusation. La vendeuse recule, un coup de feu est tiré. La balle se loge dans le pied gauche de l’employée.

Un client se trouve également là, au rayon des fruits. «Casse-toi», lui ordonne le braqueur. Un deuxième coup part, ricoche et atteint le malheureux au pied droit.

Entre-temps, la vendeuse blessée s’est enfuie du magasin pour rejoindre des collègues et des clients à l’extérieur. Mais à la sortie, elle se retrouve face aux deux brigands, qui quittent les lieux au pas de course par le chemin des Palettes. Celui qui a tiré deux fois à l’intérieur dégaine encore: deux balles fusent. «J’ai visé le sol et contre un mur», affirme le prévenu. Mais le rapport de la police judiciaire détaille une trajectoire «presque parallèle au sol». En d’autres termes, son canon n’était pas dirigé vers le bas, mais en direction du groupe d’employés et de clients réfugiés à l’extérieur du magasin. Ces tirs-là ne feront aucune victime.

Une question traverse ce procès: pourquoi avoir tiré? L’auteur ne sait que répondre, mais il reconnaît que personne ne s’est opposé à lui.

Le paraître comme mobile

La procureure Mélanie Wyss a retenu contre lui la tentative de meurtre. «Il était prêt à détruire la vie, par pur égoïsme et sans motif aucun», écrit-elle dans son acte d’accusation, en qualifiant ces coups de feu, à l’intérieur et à l’extérieur du magasin, d’actes purement gratuits.

Le complice du braquage de la Coop, lui, a commencé deux semaines plus tôt sa campagne de brigandages. Première cible: un petit supermarché de l’avenue des Communes-Réunies, au Grand-Lancy, à l’aide d’une arme factice. Butin: 6000 francs. Après la Coop, la vague s’abat sur deux stations de la route de Saint-Julien durant l’été. Dans ces deux cas, deux autres complices participent à ces braquages violents au cours desquels les employés sont injuriés et menacés avec le pistolet factice, parfois pour quelques billets.

Quel était le mobile? Le deuxième prévenu analyse son bref parcours de braqueur avec une forme de lucidité étonnante. «À l’époque, je vous aurais dit que c’était pour l’argent. Mais c’était plutôt pour me prouver et prouver aux autres qu’on était capables de le faire. Et pouvoir montrer qu’on avait de l’argent.» Lui aussi risque une condamnation pour tentative de meurtre en raison de sa participation au braquage des Palettes.

Le coup de bidon

La série se termine le 8 août 2016 à la station BP du 102, route de Saint-Julien. Ils sont deux ce jour-là à arriver sur une moto volée. L’un attend à l’extérieur, l’autre (le complice du principal prévenu pour le braquage de la Coop) pénètre dans le magasin. Il commence par frapper un client à la tête. Une bagarre éclate. Le braqueur tente de mettre au sol le client, celui-ci résiste et parvient à lui immobiliser le bras qui tient l’arme. Surgit alors le patron de la station: d’un coup de bidon, il fait tomber le braqueur et le neutralise avec l’aide de son client.

Plus de trois ans après les faits, ils sont cinq à se retrouver sur le même banc du Tribunal criminel. Tous, ou presque, ont grandi à Genève et collectionnent des petits délits, du vol de motos ou de voitures à des conduites en état d’ivresse. Quant au cinquième prévenu, il comparaît principalement pour avoir fourni l’arme du braquage du supermarché. Un pistolet SIG P 210 de calibre 9 mm dont la provenance reste à déterminer puisque son possesseur refuse de livrer l’identité de celui — ou ceux — qui la lui a vendue.

Si ce procès se tient devant le Tribunal criminel, c’est qu’une peine supérieure à dix ans de prison sera au minimum requise par le Ministère public. Pour l’heure, seuls les prévenus se sont exprimés. Ils se confondent en excuses, plaident l’inconscience et la désorganisation. «J’étais jeune et con», a résumé le braqueur à la gâchette facile.

Lundi, les deux principales victimes n’ont pu qu’écouter leurs agresseurs. La vendeuse de la Coop a encore des fragments de balle dans le pied et des séquelles qui ne s’effaceront pas. Le client, lui, conserve également les stigmates de ce coup de feu alors qu’il faisait ses courses. La parole leur sera accordée plus tard dans ce procès, prévu de durer toute la semaine.

La question de l’arme

Ils ont nettoyé les balles avant d’entrer dans la Coop «pour ne pas laisser d’ADN». Celui qui tenait le pistolet l’a chargé à l’extérieur du magasin déjà. S’il avait bien envisagé de tirer, le prévenu assure qu’il souhaitait simplement «faire peur aux gens». Au-delà de la question de la préméditation, les circonstances dans lesquelles ces jeunes hommes se sont procuré le pistolet SIG P 210 de calibre 9 mm demeurent nébuleuses. Pour le Ministère public, c’est le cinquième prévenu qui a fourni le revolver au duo. L’homme a été arrêté en possession d’armes et de munitions à plusieurs reprises sans détenir les autorisations nécessaires. Selon l’accusation, il aurait fait usage de cette arme dans la campagne genevoise en compagnie du duo qui a braqué la Coop des Palettes. Il savait à quoi elle servirait, soutient le Parquet, raison pour laquelle il comparaît pour complicité de brigandage aggravé.

Mais l’auteur des coups de feu conteste que cet homme lui ait fourni l’arme. Et il a décidé de ne pas s’exprimer sur la question face aux sept juges du Tribunal criminel.L.D.S.