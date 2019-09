Bourde de la Chancellerie, élection reportée à Collex-Bossy

Collex-Bossy devra encore patienter avant de retrouver un Exécutif complet. Agendé au dimanche 15 septembre, le premier tour de l’élection complémentaire de deux adjoints au maire vient d’être reporté. En cause, une erreur dans les bulletins de vote.

Le pot aux roses a été découvert lundi après-midi par le maire de la commune, Ricardo Muñoz: «Je venais de recevoir mon matériel de vote, j’ai tout de suite remarqué qu’il y avait un problème. Nous en avons discuté à la Mairie. Tout le monde était sens dessus dessous. Puis nous avons alerté le Service des votations.»

Ce report vient assombrir un peu plus une législature maudite, qui a vu le maire collésien élu en 2015 s’absenter pour maladie, puis démissionner en 2018, de même que ses adjointes dont les postes auraient dû être repourvus ce 15 septembre. Ricardo Muñoz, élu maire au début de cette année, continuera donc à diriger la Commune en compagnie de l’administrateur Barthélémy Roch, désigné par le Conseil d’État. «Une aide précieuse pour un novice en politique comme moi», glisse-t-il.

Une ou deux cases à cocher?

C’est dire que ce couac n’arrange rien. Que s’est-il passé? Sur le bulletin de vote, au-dessus du nom des quatre candidats à l’élection, il est inscrit: «Cochez une case au maximum!» Puis, en dessous: «Il y a deux sièges vacants, vous ne devez donc cocher que 2 cases de candidat-e-s au maximum.» De quoi semer une certaine confusion. Selon nos informations, plusieurs des 1067 électeurs collésiens ont d’ailleurs signalé l’erreur à la Mairie ou directement à l’un ou l’autre des candidats.

Pointée du doigt, la Chancellerie d’État parle dans un communiqué de presse envoyé mardi d’une «inexactitude susceptible de créer une confusion». Elle annonce le report du premier tour de l’élection complémentaire au 20 octobre, le même dimanche que celui des élections fédérales. Un éventuel second tour aura lieu le 10 novembre, jour du second tour de l’élection au Conseil des États.

Une bourde à 5000 francs

«Un nouveau matériel de vote sera dès lors envoyé début octobre aux électeurs et électrices de la commune de Collex-Bossy», stipule encore le communiqué. Coût de l’opération? «Le chiffrage est en cours, il devrait avoisiner 5000 francs», précise Florence Noël, directrice communication et information à la Chancellerie d’État. «Nous avons été informés par la Commune de Collex-Bossy, confirme-t-elle. Il s’agit d’une erreur humaine de nos services. Je précise que les quatre candidats ont été informés et qu’ils ont accepté le report de l’élection.»

Candidats avertis

«C’est malheureux, mais on va faire avec, déclare Skander Chahlaoui, candidat socialiste. Le problème m’a été signalé par des électeurs. On s’est alors contactés entre les quatre candidats pour voir quelle suite donner à cette histoire, puis on a été appelés par la Chancellerie. Le report me semble être la meilleure solution.»

Bernard Fracheboud, candidat de l’Entente communale, est plus contrarié: «J’ai moi aussi constaté le problème en ouvrant mon enveloppe de vote. Pour mes débuts en politique, c’est plutôt surprenant. C’est surtout gênant parce que je pars pour un voyage humanitaire à la fin du mois et je ne serai pas à Genève lors du scrutin du premier tour, le 20 octobre.»

Candidat de PDC-Ouvert, Pascal Cretard avance une explication. «Pour moi, la Chancellerie a dû prendre le même type de bulletins de vote que ceux de Bellevue et d’Anières, où il y a aussi des élections complémentaires, sans prendre garde que là-bas, il n’y a qu’une place à pourvoir, contre deux à Collex-Bossy.» Une version qui ne nous a pas été confirmée par la Chancellerie, mais qui ne manque pas de vraisemblance. Nous n’avons pas réussi à joindre la quatrième candidate, la PLR Sylvie Malherbe.