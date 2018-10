Bouclier fiscal: nécessaire et efficace

Depuis l’entrée en vigueur du bouclier fiscal à Genève, en 2011, pas moins d’une dizaine de projets ont été déposés au parlement, tantôt pour le durcir ou le supprimer, tantôt pour le rendre plus attractif. Ce fut «Ce cadeau pour les riches» versus «Trop d’impôt tue l’impôt». En vain.

En Suisse, l’impôt sur la fortune est un impôt exclusivement cantonal, qui frappe l’ensemble de la fortune du contribuable. Celle-ci comprend toutes les choses et tous les droits appartenant au contribuable ou dont il est usufruitier; ils sont en principe estimés à leur valeur vénale. Mais si l’ensemble des cantons impose la fortune, il y a autant de taux que de cantons. Genève détient le record: 1%. À l’autre extrême, Schwytz affiche un taux inférieur à 0,25%.

Au niveau international, la tendance est à la suppression de l’impôt sur la fortune (même en France!) et certains agitent cet argument pour plaider sa suppression en Suisse également. Toutefois, il faut rappeler que les pays qui font le choix de la suppression imposent en général encore les gains en capitaux et les successions lourdement, contrairement à la Suisse.

Le choix de maintenir un impôt sur la fortune n’est pas choquant, pour autant que cet impôt ne revête pas un caractère confiscatoire.

La charge fiscale globale, impôt sur le revenu et la fortune, peut en effet se révéler très lourde pour le contribuable dont la fortune est importante mais dont le revenu est faible.

Telles sont typiquement les situations des retraités qui habitent dans des maisons familiales dont la valeur fiscale est souvent élevée (et ce le sera encore plus avec la volonté exprimée du Conseil d’État de réévaluer les biens immobiliers) ou encore du chef d’entreprise dont la seule fortune est constituée par les actions de son entreprise, avec des estimations fiscales qui grimpent très rapidement.

Or l’idée selon laquelle la garantie constitutionnelle de la propriété constitue une limite à l’imposition est aujourd’hui reconnue non seulement par la doctrine mais aussi dans la jurisprudence: aucun contribuable ne doit se trouver contraint de se dessaisir de sa fortune pour pouvoir s’acquitter de ses impôts.

Partant de là, le législateur genevois a adopté un bouclier fiscal qui plafonne les impôts sur la fortune et le revenu: ces impôts ne doivent pas dépasser 60% du revenu imposable (71,5% avec l’impôt fédéral direct). Pour le calcul, le rendement net de la fortune est fixé au minimum à 1% de la fortune nette. En cas de dépassement du plafond de 60%, l’impôt sur la fortune est réduit d’autant.

Le bouclier fiscal est également un instrument d’attractivité dans un environnement fiscal non seulement international mais aussi intercantonal concurrentiel. D’autres cantons, avec des taux d’imposition sur la fortune plus bas que celui de Genève, ont aussi adopté un plafonnement (Vaud, Berne, Valais). Le bouclier fiscal est ainsi un instrument efficace pour lutter contre une imposition excessive et son maintien est nécessaire. Il pourrait toutefois être amélioré afin de réduire les possibilités d’en faire un instrument d’optimisation fiscale agressive.

Son maintien ne devrait toutefois pas éviter une réflexion globale sur le système fiscal suisse et à tout le moins sur le maintien de l’imposition de l’outil de travail, qui reste un non-sens économique. (TDG)