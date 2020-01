Boire moins, le nouveau pari contre l’alcoolisme

«Êtes-vous trop festif avec l’alcool?» demande un tram aux piétons, par le biais d’une publicité géante maculée de traces de vin rouge. Il ne s’agit pas d’une incitation à boire à Annemasse en rentrant par le Léman Express, mais de l’un des visuels de la nouvelle campagne de la Fédération genevoise de prévention de l’alcoolisme (FEGPA). Cette dernière lance en effet une nouvelle approche intitulée «Mes choix alcool», basée sur la régulation personnelle de sa propre consommation. Si certaines associations anti-alcooliques comme les Alcooliques Anonymes (AA) ne soutiennent pas la modération mais prônent plutôt l’abstinence totale comme seul remède (lire ci-dessous), cette nouvelle méthode est susceptible de toucher un plus large public, visant toute personne qui s’interroge sur son rapport à la boisson. Directeur de la FEGPA, Christian Wilhelm relativise: «On orientera plutôt la personne qui ressent le manque dès le matin avec tremblements des mains vers une structure de soins partenaire. Il faut quand même être en mesure de s’investir dans ce programme pour qu’il fonctionne.»

Brochure et introspection

Au menu donc, un premier rendez-vous avec un membre de la FEGPA ou dans une structure choisie, dans le but de faire un bilan sur les objectifs désirés par la personne. Une brochure de travail lui est remise, soit une sorte de manuel avec des questions, allant du calcul précis des grammes d’alcool avalés à une réflexion sur les raisons qui poussent à boire (passer le temps, s’amuser, oublier, faire partie d’un groupe, etc.). Un cocktail de conseils est dispensé pour chaque situation: commander des boissons peu alcoolisées, changer sa routine et s’accorder un plaisir autre qu’un verre, repousser la commande d’un verre d’une demi-heure et recommencer, sortir faire un tour, appeler un ami, etc.

Après cette première prise de contact, trois options possibles: «La personne peut choisir de suivre le guide seule, ou alors fixer des rendez-vous avec un intervenant, ou encore participer à un groupe d’accompagnement avec d’autres personnes suivant le programme. Cette dernière option, même si elle peut impressionner, renforce le plus la motivation. Non seulement on veut réussir à être loyal envers soi quant à ses objectifs, mais aussi envers le groupe», souligne Christian Wilhelm.

Une méthode «criminelle»

Si la modération jouit d’habitude d’une image sage et positive, elle n’a pas toujours été la norme dans le contexte du traitement de l’addiction. «En l’an 2000, parler de réduction de la consommation était encore une hérésie», se souvient Christian Wilhelm, à qui des membres d’associations anti-alcooliques et des soignants avaient alors dit que cette méthode était «criminelle» en poussant les dépendants à continuer de consommer un produit toxique pour eux. «Notre méthode n’exclut pas les bienfaits de l’abstinence totale pour les alcooliques. Mais elle peut convenir à des personnes qui n’arrêteront jamais complètement de boire et qui estiment avoir un rapport problématique à l’alcool.» Il rappelle les chiffres d’Addiction Suisse, à savoir que «4 à 5% de la population suisse est alcoolique, et 20% des plus de 15 ans présentent une consommation à risque».

Pour rappel, une consommation est considérée comme risquée à partir de 21 verres d’alcool par semaine pour les hommes. Actuellement, pour une consommation à faible risque, on recommande 10 verres au maximum pour un homme et 5 pour une femme par semaine.

La quantité d’alcool bue en Suisse a diminué de plus de moitié en un siècle (17 litres d’alcool pur par an par habitant en 1900, contre 7,8 en 2017). Quant à la consommation de vin, elle a baissé de 22% en trente ans.

Analyses de sang

En parallèle, une étude scientifique est lancée. Thierry Favrod-Coune, membre du comité de la FEGPA, en est l’instigateur: «C’est difficile de convaincre les milieux médicaux du taux de réussite de cette méthode de modération de la consommation lorsqu’elle n’est basée que sur les dires des participants. C’est pourquoi on proposera aussi aux personnes qui le souhaitent de se prêter à des analyses sanguines au début et à la fin du programme, ainsi que six mois ou un an après. Avec ces résultats, pondérés par un groupe témoin, on pourra mesurer plus exactement les effets.»