Blanchi après le vol d’une montre, un policier réclame 77 000 francs de l’État

Un policier mis en cause il y a un an après le vol d’une montre à 6500 francs au Salon de la haute horlogerie (SIHH) 2018 a reçu à la fin de l’an dernier un courrier du procureur général Olivier Jornot. Le pli du chef du Ministère public l’informe qu’il sera mis hors de cause pour ce vol survenu lors de cette grand-messe dédiée aux acteurs du monde horloger.

En revanche, l’agent, qui a passé dix jours dans une cellule, risque d’être sanctionné, notamment pour abus d’autorité: il est entré «à l’œil» au salon horloger qui se tenait à Palexpo, en montrant sa plaque de police lors d’une journée qui n’était pas ouverte au grand public.

Qu’à cela ne tienne, le policier compte demander aujourd’hui quelque 77 000 francs à l’État, notamment pour le tort moral «incommensurable» subi après la médiatisation de l’affaire ( 50 000 fr. ), pour la détention provisoire effectuée ( 2000 fr. ) et les frais de défense.

Rappelons que le fameux vol est survenu le 17 janvier en fin d’après-midi, dans une salle d’exposition d’Hermès. Entendu durant la procédure, un employé de cette société a constaté la disparition de l’objet volé avant de voir le prévenu entrer dans la salle. Il ne l’a pas remarqué avant le forfait. Pas plus qu’il ne l’a vu manipuler la montre, notait alors Me Robert Assaël, avocat de l’agent: «Ce témoignage innocente mon client.»

L’agent soutient être resté juste quelque trente secondes dans la salle où se trouvaient trois présentoirs à montres (dont celle volée). Il répète ne pas y avoir mis les mains et a demandé que soient relevées les empreintes sur les présentoirs, histoire d’être blanchi. Il avait requis aussi que soient entendues les quelque cinquante personnes présentes dans cette salle au moment du vol. L’employé interrogé a dit que le voleur pouvait être l’une de ces personnes.

Pour Me Assaël, «toutes ces injustes accusations» ont nui à la réputation de son client. Lors de la perquisition chez l’agent, la police a retrouvé, parmi de nombreux livres, quelques ouvrages sur l’islamisme. Ce qui a nourri la rumeur d’un prévenu radicalisé. Or ce policier affirme qu’il souhaite juste se spécialiser dans ce domaine d’enquête.

«Même le procureur général n’y a pas cru une minute, poursuit l’avocat. Il n’a d’ailleurs posé aucune question sur ce point. Les rumeurs sont ridicules. C’est comme si on disait que la bibliothèque publique universitaire était radicalisée, car elle a des livres sur l’islam.»

À ce stade, le policier reste aussi poursuivi pour violation de la loi fédérale sur les armes car une arme à air comprimé a été retrouvée l’an dernier dans son casier professionnel. Ce n’était pas la sienne, assure la défense. «Mon client est un bon policier et devrait être réintégré au plus vite», conclut Me Assaël.

(TDG)