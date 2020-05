Bistrots, le jour d’après

Pas facile la vie de bistrotier en ces heures virales. Lundi prochain, restos, bars et cafés pourront rouvrir. Mais au prix de sacrées contraintes sanitaires, dont la liste vient de s’allonger. Outre des tables de quatre personnes maximum, espacées de deux mètres ou séparées par une cloison, il s’agira de noter le prénom, nom et numéro de téléphone de chaque client. Cela pour pouvoir éventuellement tracer la propagation du virus. Nul ne pourra consommer debout. Les jeux, concerts live, karaoké, ainsi que tout objet transmissible entre clients – votre cher journal, par exemple – sont interdits. Le personnel devra servir la clientèle à une distance de deux mètres. Dans le cas où cet écart ne pourrait être respecté, «le port du masque d’hygiène ou d’une visière de protection est vivement recommandé, mais pas obligatoire». Ambiance.

Cette cascade de mesures pose évidemment une foule de questions. Les Genevois auront-ils envie de retourner dans des bistrots transformés en camps retranchés? Pas sûr. Comment les restaurateurs pourront-ils appliquer les nouvelles normes? Et compenser la perte financière due à la baisse du nombre de couverts? Une chose de sûre: nombre d’enseignes ne rouvriront pas lundi. Provisoirement ou définitivement. «Il y a environ 40% d’adresses qui resteront fermées lundi prochain», assure Laurent Terlinchamp, président des cafetiers de Genève. «Certains ont été mis à terre économiquement par ces deux mois sans rentrée financière et ne peuvent affronter la période difficile qui s’annonce. D’autres n’arrivent simplement pas à adapter leur commerce à ces contraintes légales.»

Des restos haut de gamme, comme le Chat Botté du Beau-Rivage, attendront ainsi des jours meilleurs et le retour de la clientèle hôtelière. De petits bistrots où l’on ripaille d’ordinaire au coude à coude, comme celui des Halles de Rive, ne peuvent objectivement pas observer la distance réglementaire entre les tables. Et demeureront donc fermés. Tout comme une bonne partie des bars de la rue de l’École-de-Médecine, par exemple.

Reste tout de même un bataillon de bistrotiers décidés à ouvrir coûte que coûte. Ceux-là s’activent, réfléchissent, imaginent mille stratégies, un œil sur la météo, l’autre sur la calculette.

De la buée sur la visière

Patrick et Caroline Laporte rallumeront les fourneaux du Café de la Réunion de Veyrier mardi matin. «Je trouve que c’est un peu trop tôt», estime Patrick. «On va redémarrer avec la peur des gens, avec plein de craintes et d’incertitudes. Bon, il faut bien recommencer un jour…» Le couple a minutieusement préparé son coup. «On va faire le maximum au niveau sanitaire. J’ai commandé des masques, du gel et tout», raconte Patrick.

«Les serveurs seront masqués. En cuisine, on portera des masques aussi, plus des visières. On verra comment ça réagit à la chaleur. On va peut-être se retrouver avec de la buée dessus!» Côté nombre de couverts, l’enseigne va passer de 45 à 30 places à l’intérieur. «Je compte sur la terrasse, que l’on peut agrandir en perdant très peu de tables. Encore faut-il que la météo soit avec nous.»

Les clients rempliront une fiche à table avec leur nom et contact. Ils consulteront un menu sur feuille volante. Un menu raccourci. «Quatre entrées, deux poissons, un crustacé, trois viandes. Il faut savoir qu’il n’y a pas pléthore de marchandises. Beaucoup de produits, de la mer en particulier, manquent à l’appel. Il faut adapter la carte aux disponibilités et pas l’inverse.» Comme beaucoup d’autres enseignes, la Réunion mise sur les plats du jour à emporter le midi. Reste «the» question: «Les gens reviendront-ils? Les fidèles, oui, dès mardi. Les autres, c’est le mystère.» J.Est.

Les fidèles déjà au rendez-vous

Au café de L’Odéon, à Plainpalais, Benjamin Garin n’a pas attendu le 11 mai pour rouvrir les portes de son établissement. Depuis un peu plus d’une semaine, le restaurant propose en effet quelques mets à prix réduits à l’emporter.

Dès lundi, la table de service qui bloque aujourd’hui l’accès au restaurant devrait toutefois disparaître. Bien que le gérant ne devrait pas recevoir les fameuses séparations en plexiglas avant la fin de la semaine prochaine, il est bien décidé à rouvrir le 11.

À capacité réduite toutefois. En effet, les distances de sécurité de 2 mètres entre chaque table imposées aux restaurateurs ne lui permettront d’exploiter qu’une trentaine de couverts, soit 40% de sa capacité maximale. «Cela devrait au moins nous permettre de payer les factures, mais on ne fera pas de bénéfices», admet le restaurateur qui, malgré la situation, reste confiant. Et il a des raisons de l’être. Il peut compter sur une clientèle d’habitués fidèles qui se réjouissent de pouvoir à nouveau dîner dehors.

À l’image de Caroline, une voisine, venue chercher un burger pendant sa pause de midi: «Je retournerai manger au restaurant, mais seulement dans les établissements reconnus pour leur qualité et leur hygiène», assure-t-elle. Andrea Machalova

Un, deux, trois, cheese

Payer 200 francs pour une séparation en plexiglas? Il n’en est pas question à L’Auberge de Savièse. Afin de mettre ce restaurant de spécialités valaisannes situé au cœur des Pâquis aux normes de sécurité, toute son équipe a mis la main à la pâte.

«On a de la chance d’avoir de sacrés bricoleurs parmi nous», se réjouit Raphaël Hernandez, directeur du personnel. Après s’être procuré les derniers mètres de plexi auprès d’une surface de grande distribution, c’est hier que celles-ci ont pu être installées grâce à l’ingéniosité de ses collègues. Et c’est plutôt bien réussi!

Impatient de se remettre au travail, Raphaël redoute toutefois des mois à venir difficiles. L’établissement étant fréquenté majoritairement par une clientèle de touristes, il craint que la demande ne soit pas au rendez-vous.

Mais pour attirer les gourmands, le restaurateur a plus d’un tour dans son sac. Alors qu’il s’apprête à lancer une offre à l’emporter sous la forme d’un «hot-fondue», un sandwich façon hot-dog rempli de fromage fondu, il a fait appel à une couturière pour confectionner des masques personnalisés pour l’ensemble de son personnel. Ce sera drapeau suisse ou une Vache qui rit. Vous avez dit «cheese»? A.M.

De la lumière chez le Père Glôzu

Ces jours-ci, au Café de l’Hôtel de Ville, on ponce, on râpe, on racle, on joue du pinceau et du Kärcher dans la bonne humeur. Bref, on «rafraîchit, on amène de la lumière, tout en gardant l’esprit du décor d’origine», assure Vincent Glauser, fils du mythique Père Glôzu.

Shorts, tattoos en cascade et grosse voix mâle, le jeune patron ne tient pas en place. «Ce n’est pas simplement une réouverture, c’est un nouveau départ. On positive à mort. L’angoisse, c’était au début du confinement. Avec la paperasse du chômage partiel, l’incertitude quant à la réouverture… Là, on est lancé!» Comment ménager les distances dans un bistrot cosy tel que l’Hôtel de Ville? «Au début, on va tout laisser en place, en condamnant simplement une table sur deux. Ensuite, je travaille sur un système de parois en plexi qui ne fasse pas trop aquarium.» L’obligation de noter les noms des clients? «Ce n’est pas un drame; j’ai préparé un tableau Excel, voilà tout.»

Il a juste fallu revoir les heures d’ouverture. «Je ne vais pas garder du monde l’après-midi pour vendre deux cafés. On va fermer entre les deux services, manière de limiter la casse. De toute façon, il faut rester souple. Les premières semaines serviront de test. Faut-il compter sur deux ou 50 clients? Impossible de le dire. En tout cas, on a déjà des réservations pour lundi. Il y a des gens qui veulent retrouver leur bistrot, et vite.» J.EST.