Bise tempétueuse et froid polaire, un cocktail qui se déguste glacé

Emmitouflés jusqu’au sommet du crâne, ils n’étaient pas nombreux, lundi matin, à oser braver les éléments déchaînés le long du lac. Sur le quai Wilson comme à Versoix, les embruns se sont joués des parapets, transformant en patinoires éphémères les abords les plus proches de l’eau.

Éphémères? Oui, car froid polaire et bise tempétueuse – des rafales de plus de 65 km/h ont été enregistrées à la mi-journée à Genève – doivent conjuguer leurs efforts pour emprisonner les bords du lac dans une gangue glacée. Or, la bise va faiblir quelque peu. «Elle devrait souffler mardi à 40, voire 50 km/h, précise Vincent Devantay, de Météo News. Il y aura donc moins de risques d’embruns.»

Moins 17 degrés ressentis mardi

Les sculptures de glaces apparues lundi ne vont pas fondre pour autant. «Le froid sera même plus intense mardi. Il pourra faire jusqu’à -8 degrés le matin, mais avec la bise, on sera plus proche des -17 degrés ressentis», poursuit le météorologue. Il faudra donc s’armer de courage pour aller admirer les plantes prisonnières du gel, pareilles à des minéraux cristallisés. Où ce bateau «à moustaches», la proue bardée de stalactites glacées. Il barbote au quai Wilson où, comme en face vers Baby Plage, on a tendu des bâches pour éviter que les embruns dévastateurs ne viennent trop lécher les embarcations amarrées.

Et ça va durer, ce temps à ne pas ouvrir une écoutille? «Mercredi sera la journée la plus froide, peut-être jusqu’à -10 degrés le matin alors que les normales saisonnières se situent plutôt à +8 à la fin de février. Mais tout va changer dans la nuit», avance Vincent Devantay.

Avant le printemps, la neige

Ne vous réjouissez pas trop vite. Si les températures vont monter en flèche, la rose des vents va tourner. «Une dépression qui se forme actuellement sur les Açores va nous amener du vent de sud-ouest, avec un air plus doux mais plus humide.» Traduction brutale: «Pour la région genevoise, il faut s’attendre à 10 cm de neige au moins dans la nuit de mercredi à jeudi. Et elle va tenir au sol car les températures ne seront pas encore positives en matinée. Cela va être problématique sur les routes», prévient Vincent Devantay.

Les météorologues appellent ça une neige de redoux. Un comble! Même si la «chaleur» devrait pointer le bout de son nez en fin de semaine. Dimanche, on tutoiera même le printemps avec des températures à +10, voire +12 degrés selon le spécialiste. Largement de quoi dégeler l’atmosphère, ainsi que les quelques véhicules – dont une rutilante Maserati – imprudemment parqués sur le quai de Versoix lundi matin. (TDG)