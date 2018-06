Bijouterie Kunz: un agent de sécurité est sous enquête

La police a bouclé le secteur autour de la bijouterie Kunz dimanche matin. Et pour cause, le Parquet organisait une reconstitution du braquage de l’an dernier devant le commerce bordant le quai des Bergues.

Coup de projecteur sur ce hold-up survenu en plein rush commercial, le samedi 13 mai 2017 vers 9 h 40: ce matin-là, deux malfrats lyonnais arrivent sur un scooter volé au Grand-Lancy. Ils prennent d’assaut le commerce, où se trouvent une bijoutière et une vendeuse. Un braqueur est déguisé en femme, l’autre est armé d’un Smith & Wesson 44, une marque rendue célèbre par Clint Eastwood dans L’inspecteur Harry.

Ils font main basse sur des montres de luxe. S’ensuit un affrontement armé entre l’agent de sécurité du magasin et un braqueur. Une scène de cinéma mais à balles réelles, en pleine rue Guillaume-Tell. Par miracle, personne n’est blessé et les deux voleurs, âgés de 36 et 37 ans, sont interpellés après plus d’une dizaine de coups de feu échangés. Selon une partie plaignante, leur butin avoisinerait les 200 000 fr. Le duo est suspecté de brigandage et de tentative de meurtre.

Qui a tiré le premier?

Selon nos renseignements, après un récent rapport de police, l’agent de sécurité, qui a pourtant senti de près le sifflement des balles du Magnum 44, se retrouve lui aussi prévenu de tentative de meurtre après avoir tiré une dizaine de fois, notamment, en direction des deux voleurs. «Je ne les ai jamais visés», soutient-il en assurant avoir tiré «sur une zone neutre», à savoir une palissade et un trottoir, puis sur le scooter que les malfrats pensaient utiliser pour s’enfuir. L’agent dit avoir agi pour se défendre («Je voulais qu’il arrête de me tirer dessus») en expliquant que les braqueurs auraient pu le toucher en passant devant lui en scooter. Il considère que la bijoutière, qui se trouvait non loin d’un d’eux, risquait d’être prise en otage. Il lui a crié de partir et dit avoir fait feu pour la protéger.

Qui a tiré le premier? Le braqueur ou l’agent? Les enquêteurs devront trancher parmi des versions contradictoires, car un témoin évoque des premiers coups de feu sourds typiques d’un 44. L’agent dit avoir «riposté», alors que le braqueur soutient ne pas avoir dégainé le premier: «J’étais sûr de ne toucher personne. (…) je ne voulais que faire peur à l’agent, (…) qu’il vide son chargeur.» Le banc des parties plaignantes se remplit toujours plus: outre la vendeuse et la bijoutière, défendue par Me Didier Bottge, deux contractuelles entrent en scène. «En raison du fait qu’elles auraient été mises en danger par les tirs du braqueur, précise l’avocat de l’agent. Elles se trouvaient derrière mon client, dans la trajectoire des balles du Magnum.»

Lourd passé pénal

Qui sont les suspects? L’agent, employé par une société de sécurité de la place depuis 2013, affirme avoir travaillé vingt ans dans la gendarmerie française. Il est rompu au tir et suit un entraînement tous les trois mois. Quant aux malfrats, le détenteur «du 44» a un casier judiciaire sans fin… Notamment pour d’autres affaires de vol à main armée. Plus modeste, le passé pénal de son complice, impliqué dans des affaires de drogue, n’en est guère pour autant rassurant.

Avocat du braqueur armé, Me Dalmat Pira résume sa version: «C’est un samedi matin en ville. Un braquage achevé depuis de longues minutes. Des auteurs en fuite et un personnel en sécurité. C’est à ce moment que l’agent arrive et décide d’ouvrir le feu. Il y a quelque chose de dérangeant à considérer qu’un ancien policier puisse déraper au point de tirer plus d’une dizaine de fois dans ces conditions. Sa mise en prévention est juste, elle reflète la qualité de l’instruction du procureur.»

Défenseur de l’agent, Me Nicola Meier réplique: «C’est stupéfiant, le procureur devrait lui décerner une médaille, pas une mise en prévention. Je ne doute pas que suite à cette reconstitution, le Parquet redistribuera les rôles de chacun et que mon client n’aura d’autre place que celle d’une victime de ces braqueurs, qui n’ont pas hésité à le canarder pour protéger leur butin. Le rapport balistique démontre que plusieurs coups de feu sont passés à quelques centimètres de son crâne, qui aurait explosé à l’impact d’une balle de Magnum 44. C’est un miracle qu’il soit là aujourd’hui et son sang-froid est exemplaire!»

L’avocat du second braqueur, Me Nicholas Antenen, réagit: «Il ne s’agit pas de s’acharner sur l’agent de sécurité, qui ne faisait que son travail. Il y a cependant des incohérences dans sa version et il faut déterminer qui a fait en premier usage de son arme et en tirer les conclusions juridiques qui s’imposent. C’est pourquoi nous avons demandé l’organisation d’une reconstitution qui permettra, nous l’espérons, d’élucider cette question.»

Pour Me Bottge: «Ces faits sont d’une gravité extrême. Après avoir dévalisé une bijouterie, les malfrats n’ont pas hésité à tirer sur lui avec un calibre très lourd à hauteur de poitrine. Nous saluons le courage de l’agent, qui a pris toutes les précautions d’usage et a permis l’arrestation des braqueurs».

