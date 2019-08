Bientôt, l’Adret accueillera seniors et étudiants

Située à l’extrémité du nouveau quartier Adret Pont-Rouge, la structure de logements intergénérationnels de l’Adret ouvrira ses portes en avril 2020. Ce projet de HLM vise à réunir logements pour personnes âgées, studios pour étudiants et établissements aux prestations diverses.

La structure comptera 116 appartements destinés aux aînés pour 27 studios étudiants. Le loyer de ces derniers sera réduit, mais, en échange, ils devront participer à des tâches d’intérêt général ou auprès des seniors pendant 5 heures par mois. Qu’il s’agisse des locataires seniors ou étudiants, il sera attendu d’eux qu’ils soient «enthousiastes à partager une vie en communauté», déclare Laurent Beausoleil, directeur du projet. Cette notion de vivre-ensemble est au centre de la philosophie de l’Adret. La participation requise des étudiants a pour but d’être le liant de cette communauté, décrite par le directeur comme un «patchwork de situations».

Il y aura au sein de la structure une unité d’accueil temporaire et de répit (UATR) gérée par l’association des EMS de Lancy, dans lequel du personnel soignant sera présent en permanence. Elle comportera 8 places qui pourront accueillir temporairement les locataires seniors. Les habitants auront de plus accès à des aides et soins à domicile. L’Adret a l’ambition d’offrir les mêmes prestations qu’un EMS, tout en garantissant à ses locataires de rester toute leur vie dans leur appartement s’ils le souhaitent.

Les inscriptions pour les logements seniors de l’Adret sont ouvertes depuis le 1er mai. Une cinquantaine de dossiers ont déjà été déposés. Les loyers coûtent moins de 1000 fr. par mois. Les appartements ne dépassent pas les deux pièces et demie pour les plus grands des logements individuels, trois et demi pour les logements de couple. L’idée est que les parties communautaires de la structure viennent élargir l’espace de vie des locataires. Le centre accueillera entre autres une crèche, un cabinet de physiothérapie, une bibliothèque, un salon TV, une salle de fitness, un restaurant et un jardin sur le toit. Certains établissements n’ouvriront pas immédiatement. La crèche, par exemple, ne sera pas disponible avant septembre 2020, là où le restaurant ouvrira dès le début de l’année.

Quant aux studios étudiants, les inscriptions démarreront cet hiver. Les prix définitifs n’ont pas encore été fixés, mais ils devraient se situer en dessous de 400 fr. mensuels. La nouvelle structure sera desservie par les trams, les bus, ainsi que le CEVA.