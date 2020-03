Bernex fait face aux défis de sa propre croissance

Bernex avait eu chaud. En 2010, l’ambition du Canton était de doubler la population de la commune, prévoyant un passage de 10'000 habitants à 20'000 d’ici à 2030, avec la création de 5700 emplois et 5700 logements. Des rêves de grandeur que la Mairie de Bernex s’est attelée à rendre réalisables «en réduisant la voilure au voilier», illustre Cyril Huguenin, maire sortant PDC de la commune.

Aujourd’hui, seuls 1600 emplois et 1600 logements figurent au menu pour 2030. Cette année, 380 logements sortiront de terre avec le nouveau quartier de Saint-Mathieu. «Le Conseil administratif est unanime: il faut réfléchir en amont aux quartiers à développer, et pas uniquement aux logements», déclare Guylaine Antille, conseillère administrative socialiste sortante. En clair, «éviter ce qu’il s’est passé à Onex, où le développement socioculturel a suivi avec vingt ans de retard», illustre Cyril Huguenin. Dans cet esprit, Bernex ouvrira une crèche à Saint-Mathieu en 2021, aménagera des équipements sportifs et culturels à Lully, tandis qu’un cycle d’orientation sera construit dans le nouveau quartier de la Goutte en 2026.

Conseiller administratif PLR sortant et responsable des Finances, Gilbert Vonlanthen exprime ses inquiétudes: «Même avec l’objectif réduit à 1600 logements pour 1600 emplois, il y en aura pour 150 millions d’investissement.» Trop pour Bernex au vu de sa capacité d’autofinancement. «Sans un changement de la fiscalité cantonale visant à une meilleure répartition de la richesse, je ne vois pas comment Bernex pourrait assumer les coûts de son extension tout en gardant la qualité de ses prestations.» Et de comparer la situation avec Plan-les-Ouates, qui, pour autant d’habitants, bénéficie d’un budget d’environ 70 millions alors que Bernex peine avec 35 millions.

Même si le Conseil administratif actuel est respecté pour sa collégialité, le fait que le PLR et le PDC ne font pas liste commune et que le PLR propose un deuxième candidat à l’Exécutif, Karl-Anton Baumann, laisse deviner un désaccord au sein de l’Entente. L’UDC Lionel Rossini se porte aussi candidat à l’Exécutif.