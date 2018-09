Berne repêche le tram du Grand-Saconnex

Relégué lors de la mise en consultation de la troisième génération des projets d'agglomération en janvier, le projet de tram de la place des Nations au Grand-Saconnex a trouvé grâce aux yeux du Conseil fédéral. Dans son message aux Chambres rendu public ce vendredi, le gouvernement suisse propose de rehausser la contribution fédérale aux projets franco-valdo genevois, laquelle serait presque triplée pour atteindre 103,86 millions de francs.

Les Chambres doivent encore se prononcer l'an prochain. Reste que l'Exécutif leur propose d'inclure deux projets genevois supplémentaires parmi les ouvrages réalisables entre 2019 et 2022, à savoir la prolongation du tram 15 allant de la place des Nations au pôle multimodal prévu sur le parking P47, près de la zone aéroportuaire, au Grand-Saconnex. Ce projet à 122 millions de francs recevrait de Berne une aide de 43,29 millions. Ouvrage connexe, le réaménagement de la place Carantec (avec un coup de pouce fédéral de près d'un million) rejoint lui aussi la liste prioritaire.

Autre repêchage réalisé par la Confédération, l'aménagement d'un axe fort de transport collectif entre Genève et Vernier. Devisée à quelque 59 millions de francs, cette ligne de bus performante recevrait un appui fédéral de près de 21 millions.

Aucun des projets que la partie française de l'agglomération espérait voir repêchée n'a rejoint la liste prioritaire. Le projet de prolongation du réseau de tram entre le CERN et Saint-Genis figure toutefois en liste B, une sorte de salle d'attente pour la prochaine génération de projets d'agglomération.

«Je suis très heureux et reconnaissant envers le Conseil fédéral qui a reconnu que ces investissements sont indispensables, commente Serge Dal Busco, ministre genevois des Infrastructures. Nous aurions bien sûr souhaité l’inscription de projets français, mais on peut imaginer des développements à partir du tram du Grand-Saconnex qui frôle la frontière. Pour obtenir le sauvetage des projets recalés en début d’année, il nous a fallu travailler très intensément cet été afin de relever leur niveau de maturité. Il nous faudra œuvrer très fort sur le quatrième projet d’agglomération afin d’avoir gain de cause sur les objets recalés de la troisième génération. Les leçons à tirer de cet épisode sont qu’on doit approfondir les dossiers au maximum et qu’on doit concrétiser plus rapidement les projets issus des deux premières générations. On peut comprendre que Berne nous demande d’accélérer.»

***Développement suit (TDG)