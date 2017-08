Berne donne des ailes à la préférence cantonale

Le conseiller national UDC genevois Yves Nidegger jubile. Mercredi, le Conseil fédéral a recommandé aux Chambres d’accorder la garantie fédérale aux dispositions constitutionnelles tessinoises visant à protéger la main- d’œuvre-locale et à lui accorder la priorité à l’emploi. Cela signifie que l’initiative de l’UDC tessinoise, acceptée le 25 septembre 2016 (et que le Genevois avait contribué à rédiger) est conforme au droit fédéral.

Cela tombe bien pour son parti et le MCG, puisque pas moins de trois projets genevois allant dans le même sens arrivent à maturité au Grand Conseil. Un délai au 26 septembre a été décidé pour la remise des rapports de majorité et de minorité de la Commission de l’économie. Si une large majorité les a refusés, l’un de ses arguments, la non-conformité au droit supérieur ou à la libre circulation, est contredit par la décision du Conseil fédéral. Pas de doute pour Yves Nidegger: «Le débat genevois peut commencer!»

Une acceptation logique

En réalité, selon le conseiller national, l’Exécutif fédéral n’avait guère le choix. «Du moment que l’initiative de l’UDC Contre l’immigration de masse n’avait pas été déclarée nulle par les Chambres fédérales avant d’être acceptée par le peuple (et devenir l’article 121 a de notre Constitution), le Conseil fédéral ne pouvait refuser la garantie aux dispositions tessinoises. Tout simplement parce qu’elles sont directement inspirées de cet article 121 a.»

Bien sûr, si une loi d’application fédérale avait concrétisé cet article, les cantons n’auraient plus eu de marge de manœuvre pour légiférer. Mais ce n’est pas le cas. «Le législateur fédéral n’a pas utilisé sa compétence de limiter le nombre de permis délivrés à des étrangers, les lacunes à combler par le droit cantonal sont donc immenses», poursuit Yves Nidegger.

La garantie fédérale (qui doit encore être acceptée par les Chambres) ne surprend pas non plus le conseiller d’Etat MCG Mauro Poggia (lire également ci-dessous). Mais contrairement à Yves Nidegger, il ne voit en fait pas le besoin d’introduire une disposition constitutionnelle cantonale. Selon lui, le véritable enjeu maintenant, ce sont les lois cantonales qui mettront en application la préférence cantonale. C’est à travers elles que seront réellement fixées les limites imposées aux cantons.

Des initiatives pas exclues

Ce n’est donc pas vraiment un hasard si l’un des trois objets genevois à l’étude au parlement est une loi ordinaire. Et qu’il a été déposé par le MCG. «Il nous est apparu qu’une loi serait plus précise et par conséquent plus efficace», souligne le député François Baertschi, premier signataire du texte. A son article 4, le projet contraint par exemple les employeurs sollicitant un permis de travail à apporter la preuve «qu’il n’existe pas de candidat résidant en Suisse et disposant des compétences requises».

Les deux autres objets (un de l’UDC, l’autre du MCG) sont des projets de lois constitutionnelles, assez similaires, qui sont proches de l’initiative UDC acceptée au Tessin par le peuple. A l’UDC, on n’a jamais caché la volonté de lancer une initiative populaire en cas, très probable, d’un refus du Grand Conseil. Le député Patrick Lussi annonce à ce propos une assemblée déterminante en septembre. Et le MCG n’écarte pas l’éventualité de faire de même. Alors que se profilent les élections cantonales, il serait surprenant que ces partis ne dégainent pas une telle arme.

Pour Mauro Poggia, le plus dur reste à faire

Mauro Poggia, pensez-vous que la garantie fédérale accordée à la Constitution tessinoise va vous permettre d’accentuer l’effort sur cette préférence à Genève?

Si une Constitution cantonale se borne à fixer des principes et des buts généraux, comme c’est le cas ici, qui devront ultérieurement être concrétisés par une loi cantonale, la Confédération s’en tient à examiner si l’application de la Constitution cantonale peut être réalisée de manière conforme au droit supérieur. C’est ce qu’estime le Conseil fédéral, pour qui la préférence nationale (art. 121a de la Constitution fédérale), et donc la préférence cantonale, peut être conforme aux Accords sur la libre circulation des personnes, mais par une mise en œuvre «light», telle que retenue par les Chambres fédérales le 16 décembre 2016.

Ce que ne vise pas l’UDC tessinoise…

Il est évident que cela ne peut être pas jugé suffisant par les initiants tessinois, qui vont tenter de faire passer une loi cantonale allant au-delà du texte fédéral, et c’est à ce moment-là que les choses vont se corser. Finalement, seul un recours au Tribunal fédéral, lors de l’adoption de la future loi tessinoise, pourra fixer les limites des cantons dans ce domaine. Pour moi, c’est au travers des législations cantonales, et non par l’entremise de leurs constitutions, que l’on pourra savoir quelle est réellement la marge de manœuvre des cantons.

En bref, vous n’y voyez pas d’avantages?

Cette décision ne constitue pas un soutien à la politique de préférence cantonale, au-delà de ce qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018 par les ordonnances à adopter. J’ai déjà dit qu’elles vont créer un travail administratif supplémentaire, avec des outils informatiques désuets, sans réelle plus-value pour les demandeurs d’emploi. Ils n’auront aucune garantie d’être reçus par les employeurs soumis à l’obligation d’annonce, et encore moins d’être engagés par eux. (TDG)