Berlines et bolides font démarrer l’année touristique

Les paquets de neige qui encombraient encore les bords des routes et des trottoirs ont presque tous fondu. Mars s’installe. Le printemps n’est pas loin. Et le Salon de l’auto – dites désormais Geneva International Motor Show – marque, comme chaque année, la véritable reprise des activités. Hier, Palexpo grouillait de journalistes et de photographes débarqués des quatre coins de la planète. Ce matin, c’est le conseiller fédéral Guy Parmelin qui va ouvrir officiellement la manifestation. Et la foule des anonymes venus admirer les bolides ou comparer les mécaniques va s’engouffrer dans les halles jusqu’au dimanche 18 mars. Bon an mal an, 700 000 entrées sont attendues au sein du Salon de l’auto. Sur le front du tourisme, le temps est à la fête. L’an dernier, le mois de mars est celui qui a connu le meilleur taux d’occupation hôtelier, à 76,6%, devant juin et septembre, autres périodes pendant lesquelles les congrès foisonnent. À titre de comparaison, le taux pour l’ensemble de 2017 s’est établi à 66,3%. En Suisse, mars ne pointe qu’au huitième rang sur douze en termes d’hébergement hôtelier. Et de nombreux établissements affichent déjà complet pour pratiquement toute la durée du salon. «Les voyageurs recherchant un hébergement à Genève à vos dates réservent toutes les 23 minutes sur notre site. Dépêchez-vous!» indiquait mardi soir un site de réservation en ligne pour le visiteur recherchant une chambre double pour ce week-end. Un quatre-étoiles situé à proximité de Palexpo proposait une chambre pour 215 francs, et un autre écrivait, tout désolé: «Vous arrivez trop tard!»

Se loger cher ou s’excentrer

Les prix prennent l’ascenseur au sein des rares établissements encore libres. Il faut débourser 545 francs pour être hébergé dans un cinq-étoiles de la Vieille Ville. Les hôtels situés aux abords de Palexpo ou de Cornavin sont pris d’assaut. Un modeste trois-étoiles du quartier de la Servette ne lâche pas sa chambre à moins de 209 francs. Il faut vraiment s’excentrer pour dénicher des offres inférieures à 200 francs, à Carouge, Lancy, La Praille ou encore Plan-les-Ouates (140 francs). Sur 30 hôtels consultés, un tiers affichait déjà complet. En revanche, les prix dégringolent pour la nuit de dimanche à lundi. Le tarif d’un quatre-étoiles situé près de l’aéroport avait alors chuté de 215 à 165 francs. Et une dizaine d’établissements entourant la gare proposaient des chambres pour moins de 200 francs la nuit. Selon Claude Membrez, directeur général de Palexpo, cette manifestation demeure la plus importante de l’année. Sur le chiffre d’affaires réalisé par Palexpo (92 millions de francs en 2016), entre un quart et un tiers proviennent du Geneva Motor Show. Les retombées économiques de cet événement sont très importantes. En 2016, l’ensemble des manifestations qui se sont déroulées à Palexpo ont débouché sur des retombées de 612 millions de francs, dont 376 millions directement dépensés par les visiteurs. L’événement permet aussi à de nombreuses personnes de décrocher un job temporaire. Certaines, à l’exemple des hôtesses ou des vendeurs, s’exhibent en pleine lumière. D’autres, comme les serveurs et serveuses, le personnel des vestiaires, des cuisines, de la sécurité ou du nettoyage, se font plus discrets, glissant entre les carrosseries, un chiffon aspirant la poussière à la main.

Des airs de Riviera

Mais c’est sans compter la foultitude d’événements qui se déroulent dans la région, en particulier à l’invitation des marques automobiles. Chez OT Swiss, on se déclare prêt à se mettre en quatre pour faciliter l’accueil des VIP. «Nous guidons des clients importants, assurons leur transport et leur faisons gagner un temps précieux», résume Nieves Mantero. «Nous leur proposons aussi d’aller les chercher en hélicoptère à Courchevel ou Gstaad, ajoute Omar Seraj, directeur d’OT Swiss. Et nous les amenons sur les stands des marques de luxe. En deux heures, ces clients peuvent visiter l’ensemble du salon sans faire la queue. Sur demande, nous réservons aussi un restaurant ou un hôtel. Et on leur offre à la fin une coupe de champagne.» Tout semble désormais prêt. Les limousines stationnent face aux palaces entourant le lac. Les moteurs vrombissent. Des flottes de berlines circulent à la queue leu leu. Les chauffeurs de taxi et les traiteurs ne savent plus où donner de la tête. La rade se donne des airs de Riviera. Ces dix jours de folie contenue débordent largement de l’enceinte de Palexpo.

Légende: Après les journalistes, ce sont les visiteurs qui vont affluer dès aujourd’hui à Palexpo, par centaines de milliers. Et au centre de la ville. (TDG)