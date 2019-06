Benoît Genecand renonce à se représenter au National

Le Parti libéral-radical (PLR) genevois annonce mardi que Benoît Genecand ne briguera pas un nouveau mandat de conseiller national. «Atteint gravement dans sa santé, notre conseiller national Benoît Genecand renonce à se présenter au Conseil national pour une nouvelle législature et ne fera donc pas campagne cet automne», écrit Bertrand Reich, le président du parti. Il ajoute que l'élu «ira jusqu'au terme de son actuel mandat si son état physique le permet».

C'est Benoît Genecand lui-même qui avait communiqué samedi sur son état de santé, publiant un post émouvant sur «Facebook: «Samedi et dimanche dernier, j'ai beaucoup parlé à plein de gens que j'aime (...), écrivait-il. Pour leur annoncer ce que, le vendredi 31 mai, les docteurs avaient dit: cancer stade 4 avancé.»

Bertrand Reich indique de son côté que le conseiller national l'avait informé très rapidement du diagnostic. «Nous avons beaucoup échangé ces derniers jours, ce matin encore, ajoute-t-il dans son communiqué. Comme toujours, au cours de nos discussions, il a manifesté son sens des responsabilités et son attachement aux institutions.»

Alexandre de Senarclens candidat

Le renoncement de Benoît Genecand amène le PLR à lui trouver un remplaçant. Ce sera logiquement Alexandre de Senarclens, qui était sur les rangs pour cette élection mais n'avait pas été retenu par l'assemblée des délégués du 15 novembre 2018. Le député et ancien président du parti sera le sixième candidat de la liste PLR pour le National.

«Benoît et Alexandre sont au clair sur la situation, précise en conclusion Bertrand Reich. La présidence adresse son soutien total et ses pensées les plus positives à Benoît et à ses proches.» (TDG)