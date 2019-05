Bellevue s’avance dans le lac sur un éperon rocheux

Il ne fallait pas garder la bouche ouverte trop longtemps ce samedi en fin de matinée du côté de Bellevue, car les essaims de chironomes occupaient l’espace aérien. Ces mini-moustiques étaient en effet les premiers à s’inviter sur l’esplanade Gitana, dont on fêtait l’agrandissement spectaculaire.

Gitana? Tiré du petit nom donné en 1875 par une ancienne baronne (Julie-Caroline de Rothschild) à son yacht armé par ses soins. Ce patronyme rebelle collait assez bien à cette femme devenue la plus rapide sur le Léman. L’espace qui porte son nom est aujourd’hui assagi et pacifié, mais il ne manque pas non plus d’élégance. On le rejoint à vélo en empruntant la piste cyclable de la route de Lausanne, en longeant cette rive luxueusement privatisée du lac – alternance de murs berlinois et de haies taillées pour le saut à la perche -, avant de mettre le pied à terre à l’arrêt de bus «Mairie».

Effort récompensé par une vue panoramique étonnante. Jusque-là, on ne voyait rien ; là, on voit tout, les Alpes, le lac et cette nouvelle plage qui nous tend les bras. Jadis, il fallait se contenter de quelques mètres carrés, d’un accès à la flotte riquiqui, se souvient Bernard, le doyen du Sauvetage Bellevue-Genthod, «le patron» de la Société, «celui qui gueule le plus fort» sur le canot en bois de mélèze, construit en 1956 à Versoix.

Bernard est aux affaires, il accueille les visiteurs, répond aux questions, organise les sessions rames ouvertes sur le lac, pendant que les discours se succèdent sur l’herbe (pardon, le gazon). La fierté belleviste fait plaisir à entendre. Les autorités communales saluent le processus qui a conduit au rachat, coup sur coup, de deux parcelles privées, offrant la possibilité de créer un éperon rocheux qui s’avance harmonieusement dans le lac, tout en protégeant la plage et en lui donnant un petit côté crique à l’abri de la bise.

Du gravier roulé – dans une granulométrie identique à celle de la plage publique des Eaux-Vives – assure un confort qui plaira aux baigneurs. On a pensé ici aussi à la clientèle familiale en réalisant d’importants travaux lacustres, afin de diminuer l’action mécanique des vagues par un sabot en enrochement immergé.

Les architectes et ingénieurs mandatés ont dû enfin composer avec les vestiges d’un précédent aménagement. La Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) tenait à conserver les pierres volcaniques, originaires de Turquie, de la terrasse d’origine, ainsi qu’un «rond dans l’eau», une ancienne pataugeoire qui n’a jamais vraiment fonctionné et qui était devenue une réserve naturelle de puces du lac.

Elle prendra à l’avenir la forme d’un radeau flottant de plantes aquatiques. Pour l’heure, c’est encore désert et sans relief. Contrairement aux deux platanes – bi ou tricentenaires -, frères jumeaux historiques de l’esplanade. Un revêtement suspendu a été posé aux abords, le long du cheminement bien pensé, de telle sorte que les racines à l’air libre sont préservées.

Les amis des arbres feront le pèlerinage de Port-Gitana. Avant de piquer une tête dans le lac. Des panneaux bien visibles indiquent que «la baignade est non surveillée». Il n’y a pas de bouées de sauvetage dans le secteur. En revanche, les caméras de surveillance flambant neuves, accrochées aux mâts, sont orientées pour filmer chaque galet dans un rayon de 180 degrés. (TDG)