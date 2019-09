Belle rentrée pour Alterniba

Des stands, des chaises, des tables, de la musique, une douce chaleur, la cinquième édition d'Alternatiba consacrée à la transition climat s'est terminée samedi soir aux Bastions. Les organisatrices, Céline Perino et Charlotte Nicoulaz, sont ravies: «Il y a eu autant de monde que les années précédentes, mais plus jeune», constatent-elles.

Ce rajeunissement, conséquence des manifestations pour le climat, qui vont continuer le 27 à Genève et le 28 à Berne, serait en outre accompagné d'une prise au sérieux de la part des autorités des problématiques soulevées par les différentes conférences organisées durant la semaine. Ce serait assez normal: «Les gens se posent tellement de questions sur la perte de la biodiversité. Il y a une forte demande de solutions de toute part, y compris des politiciens», estime Charlotte Nicoulaz.

Il y avait de tout dans les 150 stands des Bastions samedi soir. Car c'est toute la galaxie associative et alternative genevoise qui s'expose. Ses composantes sont réparties par famille: l'agriculture de proximité, les médias, le climat, les collectivités locales, la consommation responsable, l'éco habitat etc. «Prix libre, pour les livres de René Longet», lit-on sur un présentoir... En remontant l'allée centrale des Bastions, on attrape au vent des fragments de conversation. Ici, l'industrie d'armement américaine est accusée de guider la politique étrangère des Etats-Unis. Là , on vend du Léman, la monnaie locale et complémentaire. Plus loin, ce sont les ondes de la 5G qui passent à la casserole. Côté rue Saint-Léger, un étudiant demande à voix haute ce que c'est que cette «économie sociale et solidaire» qu'on lui vante tant et s'attire les regards navrés de ses amis.

Ici ou là croisent des politiciens. On voit le conseiller administratif Rémy Pagani. On nous informe que les élus socialistes de la Ville sont passés et le président du Conseil d'Etat Antonio Hodgers est venu durant la semaine. A une table, on retrouve Betrand Reich, le président du PLR, de retour des vendanges de Russin. Mais que fait-il là? «Il y a quarante ans que je suis alterbatif», plaisante-t-il. Pas de doutes, Alternatiba élargit son public...