Battue de police et hélicoptère après un cri à la Jonction

La police a été alertée ce jeudi matin peu avant 8h, notamment, par un passant ayant entendu un cri («Au secours») vers la route des Péniches, non loin du Théâtre du Galpon et du pont ferroviaire de la Jonction. Depuis, une battue a été organisée par les forces de l'ordre. Un hélicoptère de l'armée, avec un système infrarouge, a également sillonné le secteur en ce début d'après-midi durant une heure. Un bateau de la police de la navigation a également été réquisitionné pour les recherches. «Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres informations», relève Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police genevoise. Le Service d'incendie et de secours (SIS) a également été sollicité comme le confirme le commandant Nicolas Schumacher: «Nous avons engagé sur place 12 hommes et même le bateau du SIS. Les chiens policiers ainsi que ceux de l'association Redog ont fouillé la zone, comprenant, par exemple, les grottes du Cardinal (au pied de la Bâtie). » A 15h30, le Commandant nous informe avoir suspendu les recherches. Le mystère reste entier.

Développement suit. (TDG)