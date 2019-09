Bataille entre un syndicat et un patron mauvais payeur

C’est un conflit syndical qui pourrait bien avoir des suites judiciaires. En juillet, le SIT a déposé une dénonciation pénale contre un entrepreneur accusé d’escroquerie, de harcèlement sexuel, de fraude aux assurances sociales et de gestion déloyale, entre autres. Selon le syndicat, le Ministère public a, suite à cela, ouvert une instruction contre cet employeur qui possède une entreprise d’ébénisterie et une autre d’architecture d’intérieur.

Jeudi, apprenant que ce dernier devait venir sur un chantier aux Eaux-Vives, le SIT a décidé de s’y rendre pour réclamer des arriérés de salaire pour plusieurs employés ou ex-employés. Des inspecteurs du Bureau de contrôle des chantiers étaient également présents. Mais la rencontre a tourné court, les ouvriers refusant les entretiens individuels proposés par leur patron. «Nous n’arrivons pas à entrer en contact avec lui, explique Camille Layat, secrétaire syndicale au SIT. Il ne répond pas à nos appels et tous nos courriers nous reviennent. C’est pourquoi nous avons mené cette action.»

Le syndicat affirme avoir été mandaté par treize ouvriers qui réclament plusieurs mois de salaires impayés. «Mais il y a encore d’autres employés lésés qui sont affiliés auprès d’autres syndicats. Nous estimons qu’il leur doit au total entre 300 000 et 400 000 francs», précise la syndicaliste. Selon un extrait du registre des poursuites, les deux entreprises en question ont par ailleurs plusieurs centaines de milliers de francs de dettes auprès de compagnies d’assurances, de la Caisse de compensation AVS genevoise, de la Confédération, de fournisseurs, de particuliers ou encore d’agences d’intérim. Le cas a aussi été dénoncé à divers offices, dont celui de l’emploi, qui a décidé de ne plus assigner de chômeurs à ces deux sociétés. «Nous avons déjà eu un accord avec ce patron par le passé pour le paiement d’arriérés de salaire, mais il n’a jamais tenu ses engagements», souligne Camille Layat. L’homme est en outre accusé d’avoir touché des indemnités de l’assurance accidents à la place d’un ouvrier.

De son côté, l’entrepreneur affirme que c’est lui la victime dans cette affaire. «À Genève, les employés sont de plus en plus difficiles à gérer, lance-t-il. Ils sont incompétents et mentent sur leur CV. Le travail ne se fait pas, du coup les clients ne règlent pas les acomptes et je ne peux pas payer le personnel.» L’accusation de harcèlement sexuel? Vengeance d’une employée licenciée. «Je suis obligé de faire le travail moi-même. D’ici à la fin de l’année, j’aurai remboursé mes dettes et je repartirai sur de meilleures bases.» Selon lui toutefois, les arriérés de salaire se limitent à 45 000 francs.