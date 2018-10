Barazzone filmé en compagnie de hauts dignitaires d'Abu Dhabi

Les images sont l’oeuvre de l’office de presse de Dubai. On y voit le conseiller administratif Guillaume Barazzone au milieu de dirigeants du monde entier, d’après la vidéo retrouvée par la «Tribune de Genève» et rts.ch. Elles ont été tournées lors du Grand Prix d’Abu Dhabi 2017, auquel le magistrat PDC affirme avoir été invité à l’événement par un ami espagnol, Hugo Linares. Cet avocat aurait payé l’ensemble du voyage (vols, hôtel et GP), du 23 au 26 novembre. Au cours de ses révélations devant le Conseil municipal, mercredi passé, Guillaume Barazzone avait concédé avoir «salué un certain nombre de personnalités». Il avait choisi de dévoiler ses vacances dans le Golfe après plusieurs sollicitations de journalistes.

Grâce à cette vidéo, on en sait désormais plus sur les circonstances de cette rencontre. L’élu genevois est notamment filmé en train de serrer la main de Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président des Emirats Arabes Unis. L’agence Emirates News Agency, qui avait déjà publié en 2015 la photo de la rencontre entre Pierre Maudet et le Cheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, à l’origine de l’affaire visant le conseiller d’Etat, publie elle aussi un cliché et indique le nom des autres personnalités présentes. Parmi elles figurent l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos, le président du Rwanda Paul Kagame, celui de Tchétchénie Ramzan Kadyrov ou encore le président gabonais Ali Bongo. Les plus hauts dignitaires d’Abu Dhabi se trouvaient aussi dans la loge. Le prince héritier Mohammed Bin Zayed al-Nahyan, qui aurait payé le voyage de Pierre Maudet, était aussi là.

Sur les images, Guillaume Barazzone se trouve en compagnie du patron de MSC Diego Aponte. L’entreprise est le numéro deux mondial du transport maritime et son siège se trouve à Genève. Le conseiller administratif explique avoir rencontré le dirigeant qu’il connaît bien sur place. «Il m'a proposé de l’accompagner quelques minutes dans la Tour, car lui-même y possédait un accès pour deux personnes contrairement à moi qui n'était pas un invité officiel, réagit Guillaume Barazzone ce mardi soir. Le fait qu'il y ait des photos, vidéos dans un événement d'une telle ampleur ne change rien à ce fait.» L’élu genevois a présenté l’ambassadrice de Suisse à Diego Aponte. Le conseiller national réaffirme le caractère totalement privé de ses vacances. «Je n'ai reçu aucune invitation du régime dans ce voyage et je ne n'ai traité d'aucune affaire publique», assure-t-il.

L’avocat espagnol Hugo Linares, l’ami de Guillaume Barazzone, qui réside à Abu Dhabi, n’apparaît pas sur les images de l’office de presse de Dubaï. Contacté par rts.ch, il confirme que le magistrat genevois lui avait demandé de corroborer être son hôte. Il a d'abord promis qu'il montrerait à nos confrères des preuves de cette invitation qu’il qualifie de «personnelle et sans liens avec les intérêts économiques et politiques de la région du Golfe» mais s’est rétracté un jour plus tard, «sur conseil de ses avocat». Guillaume Barazzone dénonce des «sous-entendus inadéquats» de la part de nos confrères. (TDG)