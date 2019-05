Banal comme un marathon?

Il y a encore vingt ans, le coureur de marathon était une espèce rare. «OVNI» pour certains, «athlète» tout simplement pour d’autres, il suscitait l’admiration couplée à une bonne dose d’incompréhension chez le commun des mortels. La distance reine était réservée à une élite, quand l’amateur rêvait encore de semi. Un état d’esprit qui se traduisait alors dans les chiffres des inscriptions.

«En 2005, il y avait environ 1000 coureurs au départ du marathon de Genève, se souvient Benjamin Chandelier, directeur de l’événement. Nous sommes tombés ensuite à moins de 500 en 2008. Alors forcément, quand on sait qu’ils seront 2400 à participer dimanche, on se dit que quelque chose a changé.»

Parmi les raisons invoquées, Benjamin Chandelier souligne la place toujours plus importante prise par les femmes – 25% en 2019 – dans ce type d’événement. Mais le directeur de la manifestation sait aussi qu’elles ne sont qu’une variable de la nouvelle équation: «Il existe aujourd’hui un autre rapport à la course, à la performance. La base des coureurs s’est élargie. On voit apparaître sur les marathons de nouveaux visages, des physiques plus atypiques. Les amateurs se sont mis en tête que c’était possible.»

42 km avec le diabète

«Fêtarde», «plutôt bonne vivante» et «pas particulièrement sportive»: le portrait que dresse d’elle-même Sophia Urban n’a pas grand-chose de marathonien. Et pourtant, la Genevoise de 30 ans se prépare pour l’épreuve new-yorkaise qui aura lieu en septembre. «J’ai couru mon premier semi en 2018 à Locarno. Je l’ai vécu comme un exploit. Un an plus tard, je vais devoir en courir un par semaine en guise d’entraînement. C’est là qu’on se rend compte que le corps est une belle machine aux capacités parfois sous-estimée.» Ce n’est pas Victoria Chmielewski qui dira le contraire. La Genevoise de 31 ans sera elle aussi au départ de New York cet automne. Avec la particularité d’être diabétique de type 1. La directrice de la Fondation pour la recherche sur le diabète souhaite ainsi rappeler que maladie chronique n’est pas incompatible avec performance sportive. «Quand j’ai parlé de mon objectif après une Escalade 2018 dans les jambes uniquement, certains ont ri – jamais méchamment –, d’autres m’ont trouvé folle, mais au final tous me soutiennent aujourd’hui.»

Pour l’accompagner dans son aventure, Victoria compte sur sa partenaire de course de toujours, Alix, mais aussi sur un capteur qui lui permettra de contrôler en direct son taux de glycémie et de réagir en cas de chute. «Je me suis engagée auprès de la fondation, insiste la Genevoise, et je ferai tout pour finir cette course.» Cristina Diamantini, elle, en a déjà fini six depuis 2012. Une passion née sur le tard, pour cette physicienne de 53 ans. «Mon envie est le fruit d’une déformation professionnelle, s’amuse-t-elle. Arrivée à 47 ans, j’ai soudain eu envie de combattre l’entropie. Le marathon me permet de me mesurer à la jeunesse que je ne pourrais suivre sur 100 m.»

Le défi des soirées arrosées

«Voilà une vingtaine d’années que j’entraîne des coureurs et le rapport à la course à pied s’est effectivement transformé, confirme Olivier Baldacchino, coach sportif. Le marathon est devenu le défi à relever, celui qu’on se lance entre amis en début d’année, ou lors d’une soirée arrosée. C’est aussi la distance privilégiée pour faire passer un message.»

Pour le coach, la course a l’avantage d’être accessible tout en marquant les esprits. Le professionnel rappelle que même un non-coureur peut espérer boucler les 42 km en suivant un entraînement sérieux. «Les préparations physiques à destination des amateurs ont le vent en poupe, souligne Olivier Baldacchino. Cette approche plus professionnelle du sport loisir a permis au coureur lambda d’aller plus loin.»

Une démocratisation par ailleurs encouragée par les réseaux sociaux, comme le rappelle Benjamin Chandelier. La plupart des marathons font aujourd’hui appel aux influenceurs qui encouragent la participation aux événements sportifs de leur communauté. Une petite dizaine sera d’ailleurs présente cette année à Genève. «Et puis il ne faut pas oublier le bouche-à-oreille, insiste le directeur de la manifestation. Chaque coureur qui finit la course avec le sourire devient un ambassadeur pour l’année suivante. C’est exponentiel.»

Optimiste, l’organisateur ne voit pas la tendance faiblir et espère quelque 5000 marathonien d’ici à 2025.