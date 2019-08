La crise, quelle crise? L’économie genevoise reste au beau fixe. Mais comme l’été qui s’achève et annonce les pluies de l’automne, les premiers signaux d’une possible récession apparaissent. Pas à Genève, même si un fléchissement est observé par l’équipe de l’Institut de recherche appliquée en économie et gestion (IREG). Les nuages s’amoncellent. Gris. Pas noirs. En Bourse, un orage peut aussi éclater à tout moment.

Fin août, l’Allemagne, locomotive économique de l’Europe, a toussé. Son produit intérieur brut (PIB) a fléchi de 0,1% au second trimestre. Si le troisième s’achève dans le rouge, l’Allemagne sera en récession. Englué dans le Brexit, le Royaume-Uni a aussi plongé dans le rouge. L’Italie est au point mort, la France surnage. Ajoutons les effets de la guerre commerciale entre les États-Unis et une Chine qui s’essouffle.

Plongeons inquiétants

La Suisse? Elle se calque historiquement sur ses voisins. Et Genève se caractérise par des hausses plus importantes mais aussi des plongeons plus inquiétants.

Ce qui distingue la Suisse de ses voisins, c’est la monnaie. Or, en ces temps d’incertitudes, le franc – tout comme l’or – sert de valeur refuge. Le franc s’est raffermi face à l’euro, passant en trois mois de 1,13 franc pour 1 euro à 1,08 franc. Ou, s’agissant du change dans la rue, aux environs de 1,10 franc jeudi à 13 h autour de Cornavin.

La cherté du franc bouscule les grands noms de l’horlogerie de luxe, très présente à Genève. Entre janvier et juillet, les exportations horlogères helvétiques ont globalement progressé de 2,7%. Mais des marchés importants pour les marques genevoises ont affiché d’inquiétantes baisses: Hong Kong (–5,8%, ce qui correspond à 100 millions de francs), la France (–6,2%), l’Italie (–6,5%), l’Arabie saoudite (–11,4%), le Qatar (–15,5%) ou le Koweït (–16,8%).

Banques sous pression

Mais les vraies secousses proviennent avant tout des marchés financiers. Quand la Bourse tousse, c’est toute l’économie qui s’enrhume. Un effet pernicieux s’observe alors à Genève, seconde place financière du pays: l’investisseur fuit la Bourse et les commissions fondent. Selon SwissBanking, les actifs sous gestion du secteur bancaire suisse ont ainsi baissé de 4,8% à 6943 milliards en 2018 en raison «principalement de l’évolution des marchés des actions». Dans quatre mois, l’année 2019 sera bouclée. Pour l’heure, l’indice suisse SMI tient bon (+16,6% de janvier à août), ceux des États-Unis (Dow Jones) et de l’Allemagne se situant à un peu plus de 11%.

Les marchés sont donc suivis avec beaucoup d’attention par les 35 000 personnes qui vivent, à Genève, de la finance. Ce secteur reste cependant sous pression. Après l’agonie du secret bancaire, il est confronté à la digitalisation des services financiers et la hausse des coûts liés à la réglementation. Relevant que le nombre de banques est passé de 163 en 2010 à 101 à la fin juin, le consultant KPMG ne donne pas cher des établissements gérant moins de 5 milliards de francs. Or Genève en abrite beaucoup.

Entretien avec Giovanni Ferro-Luzzi, directeur de l'Institut de recherche en économie et gestion

Le franc fort menace-t-il l’économie genevoise?

Les effets de la cherté du franc se font généralement sentir avec un temps de retard de plusieurs mois. Le premier objectif des entreprises est de ne pas perdre de parts de marché face à leurs concurrents de la zone euro. Pour cela, elles doivent adapter leurs prix. Mais c’est délicat. Donc, avant de le faire, elles préfèrent rogner sur leurs marges.

L’impact d’un franc fort ne se mesure donc pas à court terme?

Il est clair que le secteur exportateur souffre si le franc s’apprécie. Mais l’économie suisse et genevoise a aussi montré une forte résilience. Cela a été en particulier le cas lorsque la BNS a renoncé à défendre, le 15 janvier 2015, le taux plancher de 1,20 franc pour 1 euro.

Pour contrer un risque de récession, la Banque centrale européenne pourrait prochainement baisser ses taux. Mais que peut faire la Banque Nationale Suisse (BNS)?

La BNS reste pragmatique mais sa marge est étroite car elle pratique déjà une politique de taux négatifs. Mais elle est consciente que, en plus de sa mission de stabilité des prix, elle doit aussi éviter que l’économie entre en récession.

Elle vend alors massivement des francs et achète des euros?

La BNS va très certainement continuer de pratiquer une politique monétaire expansionniste avec un taux directeur négatif, car un ralentissement de l’activité est prévu pour ce second semestre et l’inflation ne constitue pas une menace, alors que la pression sur le franc peut, elle, reprendre en cas d’incertitudes sur les marchés internationaux.

Quelle est la raison principale de cette montée du franc?

Les raisons sont multiples. Certaines sont de nature géopolitique, à l’exemple de l’Iran, avec un risque d’escalade dans le conflit qui oppose ce pays aux Etats-Unis. D’autres plus économiques. Les incertitudes actuelles, comme le Brexit, les escarmouches commerciales entre les États-Unis et la Chine, la crise parlementaire en Italie, la question de savoir si l’Allemagne va finalement se lancer dans une politique de grands travaux quitte à surmonter sa peur des déficits publics, tout cela fait que le franc devient une valeur refuge.

Comme l’or?

Oui. Ce qui est embêtant avec ce statut de valeur refuge, c’est qu’il est partiellement déconnecté de la valeur intrinsèque de l’économie suisse ou genevoise. Cela dit, ce statut se fonde sur la bonne santé de l’économie suisse, des institutions stables et des finances publiques relativement saines. Cependant, une ruée frénétique sur le franc exacerbe son appréciation au-delà de ce que les fondamentaux de l’économie dictent pour sa valeur normale.

La cherté du franc est donc la raison principale qui peut déboucher sur une récession à Genève?

Il ne faut pas exagérer ce risque de récession. Le PIB de l’Allemagne n’a baissé que de 0,1% au cours du second trimestre. Rien à voir avec la chute de 5% que ce pays a connu en 2009.

Genève s’est caractérisée par le passé comme un canton qui ressent plus fortement ces mouvements conjoncturels. Comment vont-ils évoluer?

Notre institut observe chaque mois les séries statistiques qui anticipent l’évolution du PIB, à l’exemple du nombre de passagers à l’aéroport, des nuitées hôtelières, des carnets de commandes dans la construction ou l’industrie. Cela nous permet de construire un indicateur avancé de la conjoncture (l’indicateur ICO, pour IREG-CCIG-Ocstat) sur lequel nous observons un léger décrochage entre août et mai. Ce n’est pas encore significatif.

Quels sont les autres signes avant-coureurs d’une récession?

La forte volatilité des marchés financiers. La Bourse atteint des sommets inquiétants. Elle est nourrie par des épargnants qui ne savent plus où placer leur argent. Même si les cycles boursiers tendent à s’allonger, les chutes sont aussi plus brutales.

Genève héberge une place financière qui reste importante malgré l’agonie du secret bancaire. Le canton est-il aussi plus exposé à ces secousses?

Oui, la part du secteur financier au PIB cantonal a par ailleurs baissé ces dernières années. Les banquiers étaient assis sur un coussin qui s’appelait secret bancaire. Et qui était aussi pour certains d’entre eux un oreiller de paresse. Mais cette place dispose aussi d’atouts et de savoir-faire, en particulier dans le développement des fintechs et l’expansion de la finance durable.