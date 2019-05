Avez-vous les mains vraiment propres?

Si chacun pouvait vérifier la propreté de ses mains comme avec la machine spéciale des HUG, nul doute que nombre d’entre nous seraient renvoyés illico au lavabo. Jeudi, pour la 10e journée mondiale de l’hygiène des mains, des curieux ont pu se désinfecter à l’aide d’un colorant fluorescent.

«Mettez vos mains dans la machine, et retournez les, invite Josiane Sztajzel, infirmière spécialiste clinique en prévention de l’infection. Là, regardez, c’est un peu bleuté entre les doigts, peut-être parce que vous n’avez pas mis assez de produit.» Devant une autre cobaye, elle note: «vos mains sont blanches mais voyez vos poignets sont tout noirs, c’est là où vous n’avez pas passé de produit.» Ainsi, elle apprend aux soignants comment se désinfecter les mains correctement, et ceux-ci peuvent constater de leurs propres yeux les zones oubliées.

Avant cela, il vaut mieux ne pas avoir les mains mouillées, «car cela ouvre les pores et l’alcool va agresser la peau», conseille Enrico Alves, chef de ventes pour l’entreprise pharmaceutique B.Braun, qui fournit les HUG en solutions hydro-alcooliques. Il recommande également d’enlever toute bague, et d’attendre que les mains soient sèches avant de toucher qui que ce soit.

La routine de friction des mains, d’un total de 20 à 30 secondes, est découpée par étapes (voir notre vidéo). On commence paume contre paume, par mouvement de rotation. Puis on frotte le dos d’une main avec la paume de l’autre d’avant en arrière, et vice-versa. Ensuite les espaces entre les doigts, puis le dos des doigts, les pouces et enfin la pulpe. (TDG)