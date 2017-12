Avant de se mettre au travail, les rennes font une halte au centre commercial

Chez Anaïs*, la magie de Noël telle qu’imaginée par Planète Charmilles n’opère pas. Depuis qu’elle a découvert jeudi les quatre rennes en chair et en os devant le centre commercial, la jeune femme ne décolère pas: «Des animaux sauvages n’ont rien à faire dans un supermarché, je trouve cela scandaleux. J’en ai parlé autour de moi, tout le monde a eu la même réaction. J’ai appelé un responsable, qui m’a dit que c’était pour faire plaisir aux enfants. Mais je pense qu’ils peuvent tout à fait s’en passer et comprendre que des rennes n’ont rien à faire là.»

S’il dit «comprendre que cela puisse surprendre», le directeur de Planète Charmilles, Gilles Poget, tient à préciser qu’avec ses 12 000 clients par jour, seuls deux s’étaient plaints, jeudi, de la présence des cervidés, qui resteront «exposés» jusqu’à samedi. «Nous montrons régulièrement des animaux, et cela se fait toujours dans les règles. Nous avons fait appel à un éleveur agréé et les rennes sont dans un enclos à l’extérieur.» Reste qu’ils se baladent environ cinq fois par jour à l’intérieur du centre commercial. «Il s’agit d’escapades de quinze minutes maximum, afin que les enfants puissent les voir de plus près.»

Si le Service des affaires vétérinaires (SCAV) enregistre entre 10 et 20 demandes par an de la part de commerces souhaitant utiliser des animaux, la présence de rennes, et plus particulièrement de mammifères sauvages, demeure extrêmement rare. «Les demandes concernent plutôt les animaux domestiques, notamment de basse-cour, ou des animaux exotiques, tels que serpents, mygales, poissons, dont l’entretien est plus aisé», note Laurent Paoliello, porte-parole du département de tutelle du SCAV, qui confirme que les autorisations nécessaires ont été délivrées à Planète Charmilles. Les conditions pour les obtenir sont par ailleurs strictes. «Elles diffèrent en fonction de l’animal et du lieu.»

En ce qui concerne les rennes en supermarché, on retiendra notamment qu’ils doivent être au moins deux, ne pas être attachés, disposer d’un sol paillé, de branches de saule et d’un enclos de 36 m2 avec une tente bâchée afin de pouvoir se mettre à l’abri. En outre, les rennes, qui doivent bénéficier de trois promenades par jour, ne doivent être soumis à aucune contrainte: l’animation ne doit résulter que de leur seule présence.

