Avalanche historique de candidats aux élections cantonales

Les listes seront définitives jeudi, mais le premier coup d'oeil est déjà révélateur: jamais autant de candidats ne se sont présentés à une élection cantonale. Selon les calculs du Service des votations, 621 personnes ont décidé de devenir députés, c'est presque un tiers de plus qu'en 2013 et 60% de plus qu'il y a huit ans... 100 d'entre elles seront effectivement élues le 15 avril. La sélection sera brutale.

La raison de la hausse

Pour le Conseil d'Etat, l'augmentation est moins spectaculaire. Mais là aussi les records sont battus: 31 candidats aspirent à siéger au gouvernement, contre 29 en 2013. C'est plus qu'attendu, puisqu'en septembre, les décomptes préalables annonçaient environ 25 candidats. Que s'est-il passé? Avec trois candidats chacun, l'UDC (Yves, Nidegger, Thomas Bläsi, Stéphane Florey) et le MCG (Mauro Poggia, Ana Roch, Daniel Sormanni), ont chacun un impétrant de plus qu'annoncé en septembre. Comme le GeM qui n'avait annoncé qu'Eric Stauffer, et ajoute Ronal Zacharias.

Les Bourgeois démocrates, absents en 2013, présentent cette fois deux poulains, Thierry Vidonne et André Leistner. La Liste pour Genève était encore incertaine, elle aura deux candidats: Magali Orsini et Pierre Gauthier. Si on ajoute encore les candidats hors norme, Paul Aymon sur la liste "Santé!", Willy Cretegny sur la liste "Prospérité maîtrisée" et Axel Amberger, représentant de l'inattendue liste "De rien pour arriver à pas grand chose", le compte est bon. Par rapport aux assemblées de l'été, les autre partis n'ont pas bougé. Liste une, le PS présente Anne Emery-Torracinta, Thierry Apothéloz, et Sandrine Salerno; les Verts Antonio Hodgers, Marjorie de Chastonnay et Yvan Rochat. Le PLR avance Pierre Maudet, Nathalie Fontanet et Alexandre de Senarclens. Le PDC pousse Luc Barthassat et Serge Dal Busco. Les Verts libéraux enfin partent à deux, comme prévu, avec Jérôme Fontana et Susanne Amsler. En fait, seul Ensemble à gauche évolue. La liste vient de perdre Pablo Cruchon. Elle présentera donc Jocelyne Haller, Jean Burgermeister et Salika Wenger.

Par rapport à 2013, on notera enfin que les Pirates ont disparu. Malgré l'inflation des candidats, le nombre total de listes a diminué, car les folkloriques listes de traverse ont été interdites. Il n'y en a plus que 13, contre 30 auparavant. (TDG)