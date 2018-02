Aux Vernets, une disco sur glace avant les vacances de février

À l’heure où Antigel aligne les performances éparpillées sur le territoire, voilà un autre rendez-vous qui collectionne les succès. Toujours au même endroit, sans prétention, la simplicité et la chaleur en plus. Quatre fois par année aux Vernets, on danse en patinant – ou peut-être est-ce l’inverse. Samedi soir, la dernière disco sur glace de la saison se voulait d’autant plus insouciante qu’elle lançait les vacances de février.

Ambiance festive et sage. Posté au-dessus des casemates réservées aux arbitres de hockey, le disc-jockey garde un œil amusé sur les patineurs. «Il m’arrive de jouer dans des soirées plus prestigieuses, mais quand je viens ici, je ne suis plus un DJ élitiste, je suis une sorte de jukebox qui répond aux demandes des gens. J’adore!» sourit DJ Loo. À 49 ans, son plaisir est décuplé par ses souvenirs d’adolescence: la disco sur glace, déjà à l’époque. «C’était il y a plus de trente et rien n’a changé. Il faut absolument saluer le boulot de ceux qui organisent ça.»

On file alors parler à Steve Boson, le responsable de la soirée, employé du Service des sports de la Ville de Genève. Comme lui, ils sont une douzaine à faire en sorte que tout fonctionne, de la vente des entrées à la location des patins. «La disco est organisée depuis plus de trente ans et la formule marche toujours aussi bien, nous accueillons entre 600 et 1000 personnes à chaque édition. Un jeune peut passer une super soirée avec moins de 10 francs.»

En suivant l’odeur des hot-dogs, on tombe sur Gérard. C’est lui qui tient la buvette. Un habitué également. «Ça fait six ans que je fais ça. Jamais rencontré le moindre problème.»

La soirée a ses habitués et ses novices, ceux qui glissent à merveille dans un mouvement fluide et ceux dont tout le corps trahit un équilibre précaire. De jeunes bénévoles donnent de leur belle énergie pour pousser des personnes en chaise roulante sur la glace pendant que les grappes d’ados se séduisent du regard. Ce soir, la bande blanche, celle qui permet aux hockeyeurs d’aplatir leur adversaire, sert de main courante aux novices. Ou de coin tranquille pour un baiser discret.

C’est sans doute la proximité des vacances qui explique l’affluence légèrement en baisse. Peu importe. Sur les classiques de Tom Jones, David Bowie ou James Brown, les patineurs tournent par dizaines dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à minuit. Un agent de sécurité posté pile au centre de la glace en guise de pivot.

Il faut se rendre à l’évidence. La glace, la musique: les familles s’y retrouvent, les parents – dont certains surveillent le ballet depuis les tribunes – semblent rassurés, et les ados adorent. Pour Jessica, venue avec son «gars» Ewan et ses trois copines Amalia, Jennifer et Émilie, il y a tout de même quelque chose à changer: «En faire plus, militent ensemble les adolescents. Un week-end sur deux, ce serait vraiment cool.»

