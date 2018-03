Aux TPG, la médiation prend le pas sur la grève

Une conférence de presse syndicale virulente suivie par un communiqué fleuve de l’entreprise. Les Transports publics genevois (TPG) ont vécu hier une journée mouvementée, passant de la perspective d’une grève imminente, programmée pour le mercredi 21 mars, à celle d’une médiation devant une instance tierce. Consécutive à l’annonce par le Front syndical du dépôt d’un préavis de grève, la saisine par la direction des TPG de la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) rend, selon la loi, illicite toute mesure de lutte tant que se prolonge le processus de conciliation. La grève est donc remise à plus tard ou à jamais. Les deux parties sont condamnées au mutisme public puisque la loi leur intime de «s’abstenir de toute médiatisation».

Les TPG doivent embaucher davantage pour améliorer les conditions de travail, en particulier de leurs conducteurs. C’est le credo qu’ont martelé face à la presse les syndicats actifs au sein de la régie publique, en annonçant leur préavis de grève. Lequel survient au terme d’une consultation interne où la base a approuvé les mesures de lutte par des majorités allant de 85% à 90% selon les syndicats. Les effectifs de l’un des trois sous-traitants des TPG (RATP Dev) sont prêts à suivre le mouvement, selon leur délégué.

Le Front syndical avait déjà lancé un préavis de grève, sans date, à la fin de 2016. La régie a procédé l’an dernier à des engagements qui, selon les syndicats, ont permis de disposer d’environ 50 conducteurs supplémentaires. Mais, disent les délégués du personnel, il en faudrait 120 pour permettre d’intégrer davantage de conducteurs au sein de «roulements», des horaires de travail prévisibles à long terme. Les chauffeurs dits voltigeurs, qui connaissent leurs horaires quatre jours à l’avance, sont passés en quelques années de 80 à 370, soit un tiers de l’effectif de conduite, contre un huitième à Lausanne, argue le Front syndical.

Revendications multiples

Les revendications syndicales portent aussi sur une réduction de l’amplitude de la journée de travail et du temps passé en continu au volant, ainsi que sur une pause rehaussée à 5 minutes aux terminus ou encore sur la gestion de l’absentéisme et la nécessité d’une instance indépendante pour la médecine du travail (et cela alors que la responsable santé serait en congé maladie). Une indexation de 1,1% est exigée. Le discours des syndicalistes dépeint un profond malaise, accentué par une évaluation de l’Office fédéral des transports épinglant l’irrégularité de certaines pratiques des TPG. «Les employés peuvent du coup être tenus pour responsables de ce qui pourrait arriver», s’inquiète Valérie Solano, secrétaire du syndicat SEV TPG.

Flou sur la gestion du nouveau dépôt d’En Chardon qui ouvrira l’an prochain et dont on craint qu’il mérite d’être rebaptisé Au Charbon; manque d’information sur la réorganisation du réseau à l’horizon de la mise en service du Léman Express en décembre 2019; extensions des lignes de trams retoquées par la Confédération; burn-outs dans l’administration; difficulté à accroître la prévisibilité des horaires; améliorations promises lors de négociations mais ne se vérifiant pas dans la réalité: tels sont quelques ingrédients de la litanie syndicale.

Les délégués de RATP Dev jugent pour leur part que la sécurité est compromise, parlent d’accidents devenus routiniers et évoquent des conditions encore pires chez les deux autres sous-traitants. La menace renforcée d’une grève qui surviendrait à moins de quatre semaines des élections relève-t-elle du hasard? Les syndicats réfutent, jurant avoir surtout songé à l’arrivée du printemps…

Plaidoyer directorial

La riposte de la direction n’a pas tardé et a pris la forme d’un communiqué, annonçant le recours à l’instance de médiation, dans l’espoir, écrit-elle, «de restaurer un partenariat social constructif». Dans leur texte, les dirigeants de la régie affirment avoir toujours privilégié le dialogue mais ils soulignent que plusieurs des revendications syndicales sont survenues de façon tardive.

La direction affirme n’avoir pas chômé en matière d’amélioration des conditions de travail. Outre le recrutement des 50 conducteurs supplémentaires, elle met en avant la mise en place d’une formation des cadres au «management bienveillant» et la création de postes de travail temporaires pour favoriser la réintégration de collaborateurs après une maladie. La direction indique que, grâce à «une méthode dynamique de calcul», le temps de pause moyen aux terminus a pu être allongé en 2018 au point de dépasser les cinq minutes revendiquées par les syndicats. (TDG)