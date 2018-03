Aux Pâquis, troènes et chênes bambous poussent dans des pots géants

«C’est super! Ils vont rester là?» Une habitante du 14, rue du Léman n’en revient pas. Ce matin, six énormes pots garnis d’arbres ont poussé sous ses fenêtres. Oui, madame, ces chênes bambous et ces troènes vont prendre racine au cœur des Pâquis. Et plus d’une centaine d’autres vont bientôt fleurir aux quatre coins de la ville.

Reverdir les «zones grises»

Ce vaste programme de végétalisation s’inscrit dans la droite ligne du projet Urbanature, lancé il y a bientôt quatre ans. Il vise notamment à reverdir ce que Guillaume Barazzone appelle «les zones grises» de la Cité de Calvin.

«Avec Urbanature, on a végétalisé de façon temporaire, et cela a été très apprécié par la population, qui s’est approprié ces espaces», relève le magistrat chargé de l’Environnement urbain. «Désormais nous optons pour davantage d’installations pérennes. En tout, d’ici à cet automne, nous poserons 144 bacs et pots, dans le cadre du crédit de 6,4 millions de francs voté par le Conseil municipal dans le but d’embellir la ville.»

Éviter les obstacles urbains

Pourquoi ne pas casser du béton pour planter ces essences en pleine terre? «Ce n’est pas toujours possible en ville. Il y a des obstacles souterrains, telles des canalisations, et aériens, notamment les câbles pour les transports ou l’éclairage publics.»

À voir le plan dressé par le Service des espaces verts (SEVE), les zones à embellir ne manquent pas, aux Pâquis notamment. Les voies couvertes de Saint-Jean et le passage de la Monnaie suivront. Un gros effort sera également fourni dans le secteur de la gare Cornavin. Places ou ronds-points (Bel-Air, Simon-Goulart, Nations, Plainpalais…) sont aussi au programme, de même que la promenade de l’Europe, les abords du Musée Rath ou les Acacias.

Du vert et des couleurs

Les lieux à embellir pullulent, les essences choisies également. «Pour les arbres, nous avons opté pour des espèces qui croissent lentement, tel le chêne bambou, ou se taillent facilement, à l’image du troène, explique Jean-Théodore Bieri, adjoint de direction au SEVE. On plantera aussi plusieurs espèces de pins, des chênes verts, des paulownias, des magnolias, etc.»

Si le vert s’affiche, les couleurs vives ne sont pas écartées. Elles égayeront les bacs où croîtront plantes d’orangerie (jasmin, bougainvilliers, orangers, citronniers), lantana blanc ou orange, verveine et fenouil.

Système d'arrosage malin

Les pots, munis d’un système d’arrosage avec réserve d’eau testé par le SEVE, «rendront les tournées d’entretien plus rapides et moins fréquentes», relève encore Jean-Théodore Bieri.

«C’est très joli, lance Gianni Parata, un autre habitant du 14, rue du Léman. Mais vous n’allez pas mettre des bancs? Sinon on va de nouveau avoir plein de déchets, des bouteilles et du bruit jusque tard dans la nuit!» Non, pas ici, le rassure Guillaume Barazzone. Mais il est prévu d’en poser ailleurs, notamment vers la gare Cornavin, sur les voies couvertes de Saint-Jean ou aux Chaumettes. (TDG)