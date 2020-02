Aux Pâquis, les habitants font un rêve tout vert

Les Pâquisards ont de la suite dans les idées. Après avoir arraché de haute lutte quelques rues piétonnes, les voilà qu’ils rêvent de les verdir. Et plutôt d’attendre que cela leur tombe du ciel, ils ont mandaté (à leur frais!) deux bureaux d’urbanistes pour faire des propositions. Le fruit de ces études a été présenté aux habitants jeudi soir à la salle du Mole.

«Avec 10'000 habitants sur 34 hectares, le quartier est très dense et le plus pauvre en nature», rappelle Alain Riesen. Verdir les rues a pour but de les rafraîchir, «mais aussi de les rendre plus conviviales et plus favorables aux rencontres», poursuit Pierre Fuchs.

Les urbanistes ont travaillé avec le collectif Bien vivre aux Pâquis afin d’entendre les associations. Que veulent-elles? Du vert, de l’ombre, des points d’eau, des abris vélos sécurisés, une buvette, des places de jeux. «Et davantage de toilettes», sussure la salle.

L’idée consiste à aménager tout en les verdissant les rues déjà piétonnisées et quelques squares. On y planterait des arbres, des jardins ou des rocailles, on y tendrait des toiles de tente pour faire de l’ombre. Réaliste, le collectif ne demande pas de nouvelles zones piétonnes. «Il a déjà fallu se battre douze ans pour les obtenir», grince Guy Valence

Ces rues à végétaliser forment une croix verte qui traverse le quartier avec, au centre, le périmètre de l’école qui deviendrait la place du quartier. Le collectif va affiner son projet avant de le soumettre aux autorités. Mais il lance déjà une pétition pour réclamer cette croix verte. La salle s’interroge: «Qui va payer ces aménagements?» Réponse d’un contribuable averti: «On paie déjà, autant qu’il se passe quelque chose».