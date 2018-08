Aux Pâquis, le temple des maquettes est à l’écoute de ses clients

Dès l’entrée dans le magasin du 8, rue de Berne, on plonge dans un autre monde. Du sol au plafond, les murs sont tapissés… de boîtes. Elles sont estampillées Tamiya, Revell, Faller, Märklin, Minichamps, etc. Expertrains s’est en effet spécialisé dans les maquettes et modèles réduits. Et ça dure depuis 77 ans.

Alors on plonge dans l’histoire de la mobilité. Avions civils ou militaires, trains, voitures, hélicoptères, bateaux, fusées et modules lunaires, mais aussi engins de chantier, tanks… Ici, le spécialiste trouvera forcément son bonheur. Peintures, colles, pinceaux et autres accessoires de montage l’aideront à assouvir sa passion.

De grand-père en petit-fils

«C’est mon grand-père paternel, Jean, qui a créé l’enseigne en 1941», explique Stefan Amacher, 57 ans, heureux propriétaire de ce temple du modélisme. «On était d’abord à Montbrillant, puis à la place De-Grenus, avant de déménager ici en 1957, lors de la construction de la Placette. Après y avoir aidé mon père, Charles, dès mon adolescence, j’ai repris le magasin le 1er janvier 1999. Mais dès les années 80, mon père m’a laissé gérer le commerce. Je lui dois beaucoup.»

Le décor est planté. Mais au fil des ans, il a beaucoup évolué. «Dans les années 70, quand le magasin était en plein essor, les trains électriques constituaient les 50% de notre activité, souligne-t-il. Imaginez qu’à Noël, on était quatre derrière le comptoir pour servir les clients!»

Si la passion des p’tits trains s’est peu à peu étiolée, il y voit deux raisons principales: «D’abord, les appartements étaient plus grands; ensuite, on prenait plus de temps pour être en famille. On montait des maquettes, on installait des circuits de trains où la relation père-fils était souvent présente.»

Être crédible face à la clientèle

Stefan Amacher n’est pas nostalgique de cette époque dorée pour Expertrains. Il ne verse pas non plus dans un optimisme béat: «Le métier a évolué, notamment avec la vente en ligne. Les grandes surfaces ont petit à petit abandonné le modélisme, mais on y trouve encore quelques boîtes de base qui peuvent ensuite donner envie aux gens de venir chez nous afin d’étoffer leur collection.»

Il poursuit: «Un magasin tel que le mien, il n’en existe plus qu’une poignée à Genève. Entre nous, on s’entend bien. Chacun a ses spécialités. Par exemple, je ne vends pas d’engins télécommandés ou radioguidés. C’est un choix. On tient parce qu’on travaille beaucoup, qu’on aime notre métier et surtout qu’on est crédible face à nos clients, souvent eux-mêmes des connaisseurs.»

Les relations avec la clientèle, voilà le secret de Stefan Amacher. Il privilégie ce contact direct plutôt que la vente par Internet. «J’ai un site, mais j’y consacre peu de temps, avoue-t-il. Les gens viennent chez moi pour le plaisir. Beaucoup sont heureux que je sois toujours là et me le disent. Alors je me dois de les accueillir, de les écouter, de prendre du temps pour eux. Et avec le sourire. Si je fais la gueule derrière mon comptoir, ils feront aussi la gueule, non?»

Incollable sur le Black Bird

L’attrait de telles rencontres, c’est aussi le partage des connaissances. Volubile et passionné, Stefan Amacher peut ainsi passer des dizaines de minutes à sortir, tel un trésor ressuscité, des pièces d’une boîte. Ou disserter sur un modèle spécial. Par exemple le Black Bird SR 71 de l’US Air Force, «ma pièce fétiche, un avion mythique», s’enthousiasme-t-il. Il nous présente alors le modèle réduit sous toutes les coutures ainsi que des photos, et même un film tourné sur ce jet des années 60, où l’on voit le président Johnson s’exprimer. «Regardez, le cockpit a la forme du casque de Dark Vador», ajoute-t-il, incollable.

Dans cette caverne d’Ali Baba où s’étalent des milliers de modèles allant de 10 à plusieurs centaines de francs, difficile de faire son choix. «Le tri, c’est la grande difficulté d’un magasin comme celui-ci», avoue Stefan Amacher. Avant de constater: «De plus en plus de gens prennent des photos de mon magasin. En entrant, certains me disent: «Je ne croyais pas qu’un commerce comme celui-là existait encore.» Ça me fait plaisir, mais il ne faudrait pas pour autant qu’Expertrains devienne un musée», sourit-il. (TDG)