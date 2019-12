Aux Pâquis, le sapin de Noël célébré par les enfants

Vendredi matin, une chorale s’étale sur toute la place de la Navigation. La pluie n’a pas arrêté les 650 élèves présents, la tête recouverte de leur capuchon ou de leur bonnet. Des parents se sont aussi réunis, smartphone en main, prêts à filmer la performance musicale de leur progéniture. C’est l’occasion de célébrer le sapin de Noël des enfants. Une tradition qui dure depuis vingt ans dans le quartier des Pâquis.

Tout le monde participe

«Les commerçants membres de l’ADEP ainsi que l’association des parents contribuent financièrement à l’achat du sapin», explique une maman. Et pour célébrer l’arbre de Noël pâquisard, quoi de mieux que des chants? Les écoliers des 39 classes de l’établissement des Pâquis ont donné leur plus belle voix sous la conduite du directeur Joël Fuchs. Ils ont terminé par leur chanson préférée: «Noël des enfants de la Terre». «C’est la plus appréciée des élèves surtout dans ce quartier multiculturel. Les paroles leurs parlent», indique le directeur.