Aux Allières, les coupes claires suscitent une immense colère

«C’est criminel!» L’exclamation en forme de verdict est proférée à répétition quand le groupe s’approche de l’édifice centenaire et condamné, ceint de souches fraîchement tronçonnées, de troncs empilés et de branchages épars entre les engins et barrières de chantier. Hier, des militants de la protection du patrimoine arboré et bâti se sont invités sur le site des Allières, au-dessus de la gare des Eaux-Vives, où la réalisation d’un plan localisé de quartier (PLQ) vient tout juste de débuter. On doit y bâtir quatre immeubles, atteignant jusqu’à douze niveaux et totalisant près de 400 logements. Alors que la végétation a presque disparu du pourtour immédiat de l’hôtel du Noble exercice de l’arc (un manoir de 1900 voué à la démolition), d’autres arbres du secteur sont marqués de taches fluorescentes, présage de leur mort imminente.

C’est en termes virulents que les associations Sauvegarde Genève et Contre l’enlaidissement de Genève ont condamné ces travaux face à la presse, en insistant particulièrement sur l’atteinte à la végétation. «Ce massacre des Allières, avec l’abattage d’arbres centenaires, est inexcusable en 2019, à l’heure du réchauffement climatique, proteste Jean Hertzschuch, de Sauvegarde Genève. Le public n’accepte plus cela.» Ces militants le soulignent: un arbre nouvellement planté n’équivaut pas à un spécimen âgé, puisque les plantes peuvent prendre des décennies à atteindre maturation. Des missives de spécialistes sont lues, rappelant l’importance de la végétation pour combattre les îloôts de chaleur, filtrer l’air ou plus généralement favoriser le bien-être de la population.

Vidéo: Marc Moulin

Moratoire demandé

L’autre association rappelle s’être battue en vain, par voie de pétition et de recours en justice, pour la sauvegarde du site. Elle dénonce le plan directeur cantonal de 2013, responsable à ses yeux d’un «développement anarchique et mortifère de la ville et du canton», selon les termes de l’historienne de l’art Leïla El-Wakil, et exige un moratoire immédiat «afin de revoir ces PLQ voraces qui assassinent notre territoire». L’idée d’un moratoire est reprise dans une résolution que le député MCG François Bärtschi s’apprête à déposer en urgence au Grand Conseil. L’élu est flanqué d’autres orateurs de droite: issus des Vert’libéraux ou des évangéliques. Les missiles fusent contre la gauche, accusée d’avoir pris le parti du bétonnage.

À la nécessité de juguler la pénurie de logements et le trafic pendulaire en bâtissant en ville, les responsables répliquent en pointant les surfaces d’activité vacantes (elles totalisent 337 818 mètres carrés, leur plus haut niveau depuis 1985) et la possibilité de bâtir 12 000 logements dans le secteur PAV en accélérant les déménagements d’entreprises. L’association Contre l’enlaidissement de Genève réclame par ailleurs un accès public aux nouveaux outils de modélisation en trois dimensions afin qu’un «débat démocratique sain» puisse s’emparer des enjeux urbanistiques.

Densifier vers l’intérieur

Face à la levée de boucliers, le ministre de l’Urbanisme rappelle qu’il n’était pas conseiller d’État quand le PLQ a été adopté, en novembre 2013. «Mes arbitrages auraient été différents», assure Antonio Hodgers. Se disant sensible à la protection de la végétation et du patrimoine, l’écologiste dénonce toutefois les effets d’un moratoire. «Le peuple a plébiscité la loi fédérale sur l’aménagement du territoire qui prévoit de densifier vers l’intérieur des villes, pour éviter de miter le territoire et de multiplier les déplacements pendulaires, rappelle-t-il. Renoncer à bâtir en ville, comme l’impliquerait un moratoire, reviendrait à construire encore plus en France, ce qui augmenterait la mobilité et la pollution. Mais le principe fédéral doit s’appliquer avec une délicatesse et une subtilité malheureusement absentes aux Allières.»

À la suite de la conférence de presse, le Noble Exercice de l’arc a réagi via un communiqué. La confrérie pluriséculaire, qui restera propriétaire de sa parcelle aux Allières, affirme que son déménagement à Choully, nécessaire au vu de l’urbanisation du site, permettra d’y restaurer un autre bâtiment patrimonial.