Aujourd'hui on parle égalité

C'est parti! Actif depuis une année, le collectif de la grève féministe genevois a concocté un sacré programme pour cette journée de grève du 14 juin. Un programme à la hauteur de «cette journée historique dans la lutte pour plus d’égalité», selon les termes des organisatrices, soit une centaine de personnes regroupées en une quinzaine de groupes thématiques.

Une multitude d’actions sont prévues dans tout le canton, que ce soit dans les quartiers, sur les lieux de travail et de formation, à la maison ou dans la rue. Piquets matinaux et pique-niques féministes, moment national symbolique à 11 heures, il y en aura pour tous les goûts. Devant l'Hôpital, les EMS et les crèches à l'Université et dans les communes. Sans oublier la grande manifestation "violette" – couleur féministe internationale – qui précédera une soirée festive dans le parc des Bastions. Puis de 1 heure à 4 heure, nocturne "Artemis" à l'Abri, en clôture des athénéennes.

Le collectif attend et espère qu’il y aura foule. Avec confiance, contrairement aux pionnières de 1991 qui, au petit matin du 14 juin, craignaient encore un flop: «Les réseaux sociaux nous aident et on partage tout ce que l’on fait depuis des mois. On ressent déjà un certain succès à travers les premières actions. Enfin, la presse n’a jamais autant parlé de notre cause!»

«Suspendez des torchons violets et des objets ménagers à vos fenêtres», encouragent les organisatrices. Avant de rejoindre la plaine de Plainpalais dès 15 h 24 * (deuxième moment symbolique), ce lieu vaste et populaire d'où partira le cortège à 17 heures , après des prises de parole.

Bien emmenée par la chorale féministe NaNa'n'Air, la manifestation devrait rejoindre les Bastions deux heures plus tard, là où se tiendra le festival de l’égalité, organisé par les associations genevoises du réseau femmes, les 14 et 15 juin.

Pour rappel, les hommes sont les bienvenus.

* Heure choisie au niveau national parce qu’elle symbolise l’heure à laquelle les femmes ne sont plus payées au vu de l’écart salarial moyen de 20% entre femmes et hommes

(TDG)