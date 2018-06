«Aucun vice n'affecte» la brochure de votation, selon la justice

«Aucun vice n'affecte» la brochure officielle pour la votation de dimanche sur la caisse de pension de la police et du personnel pénitentiaire (CP). Et cette remarque de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice vaut en particulier pour la «synthèse brève et neutre», rédigée par les autorités cantonales et dont un paragraphe avait suscité l'ire des syndicats policiers, lesquels exigeaient un report du scrutin. Rejeté dans un arrêt du 7 juin que la Tribune de Genève a obtenu, le recours était aussi porté à titre individuel par quatre membres des forces de l'ordre.

Pour rappel, la votation cantonale du 10 juin porte sur le mode de financement des rattrapages de cotisation. Ces versements complémentaires sont destinés à renforcer le capital de retraite lorsqu'un collaborateur grade et voit sa rémunération croître, en sachant que la pension qui lui sera versée au final représentera un pourcentage du dernier salaire qu'il aura reçu, dans la règle le plus élevé de sa carrière. La loi attaquée par référendum veut mettre à la seule charge de l'employé ce rattrapage, comme c'est le cas pour le gros des fonctionnaires cantonaux affiliés à la Caisse de prévoyance de l'État de Genève. Pour le moment, l'État-employeur finance 80% de ces cotisations additionnelles pour le personnel policier et carcéral assujetti à la CP.

Le paragraphe qui fâche

Pour présenter ce sujet fort technique, la synthèse officielle a inclus un bref paragraphe historique sur la caisse de pension. Et ce sont ces deux phrases qui ont déclenché la colère policière. Le texte affirmait que l'État finance «en bonne partie» les prestations de la CP, mentionnant même des proportions: «80% du financement général des prestations» jusqu'en 2010, 67% dès 2011.

Les recourants ont brandi les comptes de la caisse, reprochant notamment aux autorités de ne pas avoir tenu compte des importants revenus des placements de la caisse. Dans leur calcul, basés sur les comptes 2015 et 2016 de la CP, l'apport de l'État équivalait à environ 22% des prestations versées. Selon eux, le chiffrage officiel, «lourdement erronné», visait à faire passer la CP pour une «privilégiée grâce à un surfinancement étatique».

«Pas de distorsion»

Dans cette querelle, la justice genevoise donne raison aux autorités. Elle relève que les prestations générales de la caisse ne se limitent pas au versement des rentes de retraite: il y a aussi les adaptations de rente, entièrement financées par l'État. Elle note en outre qu'il n'est pas habituel de prendre en compte les rendements de la fortune de la caisse. Laquelle fortune, note encore la Cour de justice, «s'est constituée au fil des décennies grâce notamment aux contributions de l'État employeur et des employés, dans des proportions devant avoir été globalement les mêmes que celles indiquées par» les autorités dans leur brochure.

Pour les juges, qui rejettent le recours et mettent les émoluments aux frais de ses auteurs, «l'absence de mention des rendements de la fortune de la CP» n'entraîne pas «de distorsion susceptible d'affecter la libre formation de la volonté des électeurs».

Réactions contrastées

Avocat des recourants, Me Romain Jordan rappelle «qu’en 2016 par exemple, la fortune de la caisse lui a rapporté plus de 87 millions de CHF. Faire abstraction de ce revenu dans la présentation des sources du financement des prestations de la caisse est pour le moins critiquable.» Selon lui, la justice a en outre manqué de curiosité quant aux conditions d'élaboration de la brochure, «la consultation du Grand Conseil n’étant pas établie». L'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral sera examinée ces prochains jours.

L'État, lui, prend acte de la décision de la justice. «Au vu de cette décision, les opérations électorales suivent leur cours selon l'échéancier prévu et la population pourra se prononcer sur cet enjeu», écrit le gouvernement dans un communiqué.

(TDG)