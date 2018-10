Au volant d'une Porsche, un chauffard enchaîne les accidents

Le pont de la Coulouvrenière comme on n’aime pas le voir: la chaussée vidée de ses voitures, mais jonchée de débris à l’approche du quai de la Poste. Là, 50 mètres avant le carrefour, un scooter de service sur les flancs; dix mètres plus bas, son coffre de livraison, rouge, couché sur la voie du tram. Plus bas encore, à la sortie du pont en direction de la plaine de Plainpalais, une voiture de tourisme, sur ses roues, mais percutée par l’arrière, l’avant retourné à contresens de la circulation.

Un accident à la cinétique violente, survenue en milieu de soirée de samedi. L’enchaînement l’est plus encore. En cause: une Porsche 911 noire. Peu avant 20 h 30, son conducteur qui arrive de la gare, percute le scootériste en le dépassant, puis fait un écart en gardant sa vitesse et vient heurter le véhicule qui le précède.

Dans ce véhicule, une jeune femme et son nourrisson. Le fautif continue alors sa course en direction de la place du Cirque. Il roule à la vitesse d’un délit de fuite. Les serveurs des différents établissements publics, situés le long du boulevard Georges-Favon, ont juste le temps de voir passer une masse noire au moteur vrombissant.

On la retrouve, écrasée sur elle-même, la roue avant droit arrachée, sur le trottoir qui longe le restaurant où les clients, au même moment, mangent la fondue. Ils voient un homme s’extraire de l’habitacle et partir en courant se cacher dans une allée. «La police est sur place, précise sa porte-parole, Chloé Dethurens. Les témoins désignent le chemin pris par le fuyard. Il est aussitôt interpellé.»

D’importants moyens de secours sont dépêchés sur le pont de la Coulouvrenière, rapidement bouclé dans les deux sens. Le 144 envoie ses ambulances et le cardiomobile. «Le scootériste est blessé mais ses jours ne sont pas en danger», poursuit la chargée de communication de la police genevoise, avant d’ajouter cette bonne nouvelle: «La maman et son enfant sont indemnes.»

Quant au chauffard, acheminé au poste de police, on ne savait rien sur lui, tard samedi soir, ni son âge ni s’il était bien le détenteur du puissant véhicule au volant duquel il avait pris place. Une Porsche noire jusque dans le support des plaques, inexistantes à l’œil, à l’avant comme à l’arrière.

Ce défaut d’identité minéralogique avait de quoi surprendre. Il était très commenté par les nombreux badauds présents. À minuit, l’axe principal allant de James-Fazy jusqu’à l’intersection entre les boulevards Georges-Favon et Saint-Georges était complètement fermé.

On ne roulait que dans un sens sur le pont de la Coulouvrenière. La chaussée était investie par les spécialistes de la Brigade routière et accident (BRA), s’appliquant à reconstituer au sol, avec un marquage en couleur et des cônes numérotés de scène de crime, la trajectoire d’un danger public qui aurait pu tuer plusieurs fois sur son passage.

A noter enfin que la Porsche Carrera 911 S coûte - prix de base sur catalogue - 146 000 francs. Sa puissance est de 420 ch et sa vitesse maximale de 305 km/h. Le modèle impliqué dans la série d’accidents et le délit de fuite de samedi soir est détruit. (TDG)