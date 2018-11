Au terme d’un débat marathon, Meyrin gagne un budget équilibré

Les Foulées automnales, la course pédestre qui a lieu ce samedi à Meyrin, ont-elles inspiré les conseillers municipaux de cette commune de plus de 24 000 habitants? En tout cas, ils se sont astreints à un vrai marathon sur deux soirées avant d’accepter, à l’unanimité moins une voix, un budget 2019 à l’équilibre.

Celui-ci avoisine les 118 millions de francs (hausse de 5,6 millions par rapport au budget 2018) et dégage un excédent de 1468 francs. Un résultat obtenu après huit heures de débats animés portant sur 22 amendements, sans compter rapport, prises de position et plusieurs votes nominaux.

Un résumé d'une heure trente

Mardi soir, la lecture du rapport de la Commission des finances par la MCG Myriam Girardet donne le ton. «J’ai résumé 125 pages de procès-verbaux», souligne-t-elle. Un résumé d’une heure et demie…

Les élus s’attaquent ensuite aux 21 amendements prévus à l'origine. Le 22e s’invitera sur le tard. Après avoir refusé net d’ajouter un centime additionnel réclamé par le hors parti Marco Gaetanino, ils se livreront parfois à d’épiques foires d’empoigne.

Le prix d’un stylo

Un exemple parmi d’autres? Les stylos offerts lors des mariages. «C’est inhabituel pour notre parti, mais nous demandons une augmentation de budget», lance le PLR Fabien Grognuz. 4000 francs de plus pour «consommer local», soit acheter des Caran d’Ache plutôt que des Parker. «4000 francs ne suffiront pas», remarque la conseillère administrative Nathalie Leuenberger (PS). «Faut-il augmenter l’amendement?» glisse insidieusement le Vert Maurice Amato. « 10 000 francs ne seraient pas insurmontables», convient l’élu PLR. «On n’est pas opposés, mais alors n’enlevez pas 20 000 francs à la politique d’achat durable», lui répond l’écologiste. Au fait, «combien y a-t-il de mariages par an à Meyrin»? s’enquiert-on dans l'assemblée. Environ 180. «Mais on ne connaît pas les prix de ces stylos», note Michel Fabre (PS). Finalement, on s’accorde sur un montant: 8000 francs, adjugé!

Il est déjà 23 h ce mardi soir et seuls trois amendements ont été traités. «On pourrait gagner du temps en ne discutant pas sur chaque amendement», lance le magistrat PDC Jean-Marc Devaud. Il est applaudi. Mais ne sera guère suivi le lendemain…

Le PDC en arbitre

Bon, le vote d’un budget, c’est aussi très sérieux. Plusieurs amendements déposés par le PLR, suivi presque systématiquement par l’UDC et le MCG, visent à refuser des postes dans l’administration, le plus souvent déjà existants mais devant être pérennisés ou renforcés. Sur ce point, le Conseil administratif n’obtient pas tout ce qu’il réclamait, mais le PLR et ses alliés n’ont pas souvent gain de cause.

Au vu de la composition du Municipal meyrinois, c’est le PDC qui joue le rôle d’arbitre, faisant basculer la majorité tantôt à droite, tantôt à gauche. Arthur Jimenay le relève à l’heure des prises de position: «Notre parti s’est livré à une réflexion très centriste. Attentifs aux demandes du Conseil administratif, nous les accompagnons si nous sommes convaincus.»

Un budget, deux visions

À gauche, on dénonce un budget d’austérité, «alors que nous accueillons 4300 nouveaux habitants, constate la Verte Esther Hartmann. Dans ce contexte, les postes proposés étaient absolument nécessaires. Malgré tout, l’essentiel de l’effort sera supporté par les employés communaux.» Michel Fabre lui emboîte le pas: «La pression sur l’administration ne pourra pas durer sans générer de gros problèmes.»

Sur les bancs d’en face, le PLR Philippe Serrano lance: «Les charges ne cessent d’augmenter et on surestime les recettes fiscales!» Myriam Girardet ajoute que «le Conseil administratif ne fait rien dans la recherche de nouvelles économies. Je l’invite à réduire la voilure, notamment en termes de nouveaux postes.»

Ultime frayeur

Les débats prennent fin à 0 h 20, dans la nuit de mercredi à jeudi. Non sans une dernière frayeur, alors que le président du Municipal, Laurent Trembley (PDC), annonce l’ultime amendement, déposé par le MCG. Il vise à refuser la nouvelle taxe communale pour chiens. «Mais sans cette taxe, le budget passera dans le rouge et on n’en a pas le droit», indique Maurice Amato. Stupeur! Il manquerait en effet environ 3500 francs. Que faire? Voter un 22e amendement susceptible de dégager cette somme ailleurs.

Le MCG en dépose un, mais il concerne les recettes fiscales. Or le Municipal n’a pas le droit d’y toucher. Flûte! Le président octroie une pause de trois minutes aux élus, le temps d’imaginer un amendement 22bis. Il en faudra deux de plus. Une goutte d’eau dans ces débats-fleuves, qui permettra finalement de refuser la taxe pour chiens tout en maintenant le budget dans les chiffres noirs. Ouf! (TDG)