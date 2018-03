Au procès de l’entraîneur de judo, la parole de l’adolescente attaquée

Une relation entre un homme d’âge mûr et une adolescente peut-elle être consentie? Où commence le viol, quelle est sa frontière avec une contrainte sexuelle? Au terme du deuxième jour du procès de l’instructeur de judo, les trois juges du Tribunal correctionnel se voient confrontés à ces multiples questions. Ils doivent avant tout qualifier les faits, ces relations sexuelles «complètes» entre un homme proche de la cinquantaine et une jeune fille âgée de moins de 16 ans au moment où ils se sont produits.

Après une journée consacrée à la parole du prévenu, la parole de la judoka figurait au cœur de ce deuxième jour d’audience. Avec elle, sa maman et son avocate, Me Lorella Bertani.

Très vite, les débats portent sur les «variations importantes» dans ses déclarations durant la procédure. C’est même la première question du président, à 9 h, quelques secondes après l’ouverture de l’audience. «Comment l’expliquez-vous?» Dans cette demande réside la difficulté majeure de ce procès: rétablir les faits, entre 2012 et 2015, alors que l’acte d’accusation ne permet pas d’y voir clair. Combien de relations ont eu lieu? Où? Certains épisodes violents se sont-ils bien produits? Dans quelles circonstances? «Oui, il y a eu des violences verbales et physiques, répond la jeune fille. Il a été très difficile pour moi de parler de tout cela. Alors je me suis confiée par petits bouts.»

De cet homme assis sur le banc des accusés, elle décrit deux facettes. «D’un côté, il y avait l’excellent entraîneur qui donnait le maximum pour nous, c’était un sensei (ndlr: un maître particulièrement respecté en judo). De l’autre, un démon qui abusait de moi et de son pouvoir.» Évoquant les difficultés scolaires qu’elle rencontre, les troubles, les multiples blessures physiques qu’elle a subies, elle crée un terme pour décrire l’effet qu’il exerçait sur elle: «J’étais englutinée (sic), c’était comme un scotch. Après mes auditions à la police, j’avais l’impression de l’avoir trahi. Je voulais alors mourir», dit-elle avec le bras de son avocate sur l’épaule, en soutien.

Quant à sa mère, elle raconte comment elle a découvert ce que cachait sa fille depuis des années: «C’était tard, la nuit. Je l’ai entendue crier, je suis monté dans sa chambre, elle était au téléphone: je le lui ai pris et j’ai vu les messages.»

Mais voilà, pour la défense, les faits sont têtus. Commence alors une série de questions de Me Valérie Pache-Havel. Parmi celles-ci, il y a les nombreux cadeaux que la jeune fille aurait faits à son professeur. «Vous vous en souvenez?» Elle répond que non, éclate en sanglots, demande à quitter la salle. Audience suspendue.

La ligne de défense est donc la suivante: «Nous savons qu’elle ment, il y a des contradictions majeures sur des éléments centraux, plaide Me Valérie Pache-Havel. Les doutes ne sont pas abstraits et théoriques. Ils sont sérieux et irréductibles», avance-t-elle. Pour étayer son propos, elle évoque les 36 000 messages échangés entre le prévenu, les mots doux et les centaines de photos que la jeune fille lui a envoyées, même après avoir arrêté le judo. Elle demande à la Cour que ne soit retenu que l’acte d’ordre sexuel avec un enfant.

Avant cela, la plaidoirie de Lorella Bertani a duré près de deux heures. Il a été question d’emprise, d’études scientifiques démontrant à quel point les athlètes sont vulnérables face à leur entraîneur. Revenant au cas qui occupe la Cour, elle rappelle l’âge enfantin — 12 ans — de la plaignante quand elle rencontre celui qui devait être son mentor. «Il s’est immiscé dans le moindre recoin de la vie d’une gamine perdue, fragile et confuse. Il a pris toute la place, a tout détruit.» Les variations dans son récit? «Les experts ont unanimement décelé un stress post-traumatique. Quand elle livre ses premières déclarations, elle entre dans une phase de sidération qui ne lui permet pas de voir la réalité.» Pour elle, aucun doute, le viol a eu lieu. Il s’inscrit dans «la violence structurelle» exercée sur la jeune fille.

Le Ministère public requiert en ce sens. «C’est un harceleur insistant qui banalise tout», plaide la procureure Rita Sethi-Karam avant de demander aux juges de condamner l’entraîneur de judo à une peine de prison de trois ans, dont un ferme. Le verdict sera prononcé mercredi.

