Au printemps, ce sont les nettoyeurs qu’on «poutze»

Le nettoyage n’est, a priori, pas le secteur économique le plus touché par les effets de la crise épidémiologique. Au contraire même, cette activité a pris une nouvelle dimension durant cette période difficile. Ce qui n’empêche pas les conflits entre employeurs et employés. Mardi, le SIT a ainsi mené une action «pour dénoncer les agissements de deux importantes PME du secteur». L’une pour avoir licencié cinq collaborateurs, l’autre pour avoir contraint ses salariés à poser des vacances durant le mois de mars.

«On n’a jamais arrêté de travailler, s’indigne José*, l’un des employés de TN Technique du Nettoyage SA, devant laquelle l’action s’est déroulée. Même le samedi et le dimanche, il fallait y aller, effectuer des déménagements ou de la manutention, alors qu’on a un contrat de nettoyage. Et voilà qu’on nous licencie. On ne s’y attendait pas.»

Pas de négociations

C’est le 20 mars que l’employeur a réuni une partie de son équipe de jour pour annoncer la mauvaise nouvelle: «Il n’y a plus de travail, vous êtes licenciés.» Or, dix jours plus tard, ces employés apprennent que la société, qui emploie 280 personnes, a déposé une demande de chômage technique, une aide publique visant justement à éviter les licenciements lors d’une baisse d’activité.

«Nous avons contesté ces licenciements, que nous considérons comme abusifs, déclare Merita Elezi, secrétaire syndicale du SIT. Nous avons demandé la réintégration de ces employés, mais nous n’avons même pas reçu un accusé de réception.» Mardi matin, tentative a été faite de remettre en main propre un courrier réitérant cette demande. «Le directeur de la succursale a refusé de le prendre, exigeant un envoi par poste, puis il nous a claqué la porte au nez», raconte José.

Face à ce refus, Thierry Horner, également du SIT, estime qu’il faudra certainement entamer une procédure judiciaire. «Nous allons également solliciter l’Association genevoise des entrepreneurs de nettoyage et de services (Agens) afin qu’elle trouve parmi ses membres des sociétés prêtes à engager ces employés.»

Des vacances forcées

La deuxième société dans le collimateur du syndicat est Pronet SA, une structure de 400 collaborateurs. Dans ce cas, l’entreprise a exigé de son personnel, le 19mars, qu’il pose des vacances jusqu’à la fin du mois de mars. Et cela alors qu’elle bénéficiait de la réduction de l’horaire de travail (RHT). «Certains employés, sous la contrainte, ont suivi les ordres donnés, mais n’ayant pas assez de vacances, ils n’ont reçu qu’un salaire partiel», assure le syndicat.

Dans ce cas également, le SIT affirme n’avoir pas obtenu l’ouverture d’un dialogue. Dans un courriel transmis le 31mars, le directeur général a indiqué «être désolé, mais ne pas avoir le temps» et qu’il reviendrait vers eux quand il le pourrait.

Valorisation salariale demandée

Merita Elezi souligne que les salaires sont extrêmement modestes dans cette branche, la majorité des employés gagnant moins de 4000 francs par mois. «De ce fait, toute baisse de revenu est une catastrophe, ajoute-t-elle. En ne touchant au chômage que 80% de leur salaire, ils n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.»

C’est pourquoi les syndicats revendiquent l’instauration d’un salaire minimum de 23 francs de l’heure et la prise en charge par l’employeur des 20% de salaire non perçus au chômage partiel.

*Prénom fictif