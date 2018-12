Au marché des Bastions, le vin valaisan coule à flots

Vin chaud, raclette et fondue et, bien sûr, vin blanc. Midi et soir, la foule vient se sustenter au marché de Noël des Bastions dans une quiétude d’avant-fêtes. Mais la présence, parmi les sponsors, de Provins, gros producteur de vins valaisans, suscite la grogne dans le vignoble. Comme si on avait accolé un catholique au mur des Réformateurs.

Directeur de l’Office de promotion des produits agricoles de Genève (Opage), Denis Beausoleil avoue sa perplexité. «De grands efforts sont entrepris, y compris par la Ville, pour promouvoir nos produits. Nous allons d’ailleurs organiser un festival du terroir l’été prochain. Mais ici, nous avons raté une belle occasion, c’est incompréhensible.» Robert Cramer, président de l’Interprofession des vins, poursuit: «C’est regrettable. Nous avons une loi qui oblige les collectivités publiques à défendre les produits de proximité. Ici, les organisateurs zurichois n’en on fait qu’à leur tête. Il faudra corriger le tir pour l’an prochain.»

Des vins genevois

À vrai dire, Provins n’a pas d’exclusivité et on trouve des vins genevois sur le site. Ils sont même les seuls dans les bars à l’extérieur. Et sur la carte du chalet à fondue figurent quatre vins genevois et quatre vins valaisans, les cinq autres venant de l’étranger.

Mais voilà, ces vins genevois viennent d’une grosse société carougeoise plutôt connue pour ses importations. «Il y a assurément des domaines plus représentatifs de notre vignoble», glisse Denis Beausoleil.

Par ailleurs, les cépages blancs proposés sont un Chardonnay et un Pinot blanc. «Ce ne sont pas vraiment des vins à fondue, relève Jérôme Leupin, directeur de la Cave de Genève. Les gens préfèrent du Chasselas et vont donc s’orienter vers le Fendant valaisan. C’est donc Provins qui va faire du volume.» Bref, à entendre les producteurs du cru, l’offre genevoise relève plutôt de l’alibi local et laisse le Valaisan se tailler la part du lion.

Appel d'offres

Le marché de Noël a fait l’objet d’un appel d’offres lancé par la Ville de Genève qui stipulait la présence de produits locaux. Il a été remporté par deux Genevoises, associées à deux Zurichois. «Nous savons qu’il est important de proposer des produits locaux et c’est ce que nous faisons, insiste Lara Mai Vo Van, une des organisatrices. Notre marché n’est pas subventionné et nous avions besoin de sponsor. Provins a été d’accord de nous soutenir, sans exiger d’exclusivité. Nous avons gagné le mandat en septembre, ce qui nous donnait deux mois pour tout organiser et choisir nos fournisseurs. Nous avons fait le maximum pour intégrer des produits locaux.»

La Cave de Genève a d’ailleurs fait une offre. «Mais elle s’est annoncée bien trop tard et ne proposait pas de sponsoring», poursuit l’organisatrice.

Partenaires zurichois

En fait, la présence de Provins relève moins d’un coup de maître marketing que d’un coup du hasard. «Nous sommes partenaires du fournisseur des organisateurs zurichois, ce qui nous permet d’être présents sur les marchés de Zurich, de Berne et aujourd’hui de Genève», explique Provins. Qui se réjouit de sa présence aux Bastions. «C’est toujours important d’être au plus près de nos clients!»

«Polémique stérile»

«Cette polémique est stérile», estime Guillaume Barazzone, conseiller administratif en Ville de Genève. «Outre le vin, ce marché propose une offre locale riche. Pain, saucisson, macarons et certaines bières, tous ces articles sont genevois. Certains viticulteurs confondent promotion et protectionnisme. La Ville n’est pas en mesure d’imposer les produits, nous sommes dans une économie où la concurrence existe. Je me suis battu trois ans pour ce marché, il remporte un grand succès et répond aux attentes du public.»

Marché tendu

Cette polémique s’inscrit dans un marché tendu. Les viticulteurs subissent de plein fouet la concurrence des vins étrangers, meilleur marché. Par ailleurs, la faible récolte de 2017 a conduit les grands distributeurs à s’approvisionner hors des frontières et ce vin reste encore sur les étalages. Du coup, la demande est atone. À cela s’ajoute le fait que les vins genevois peinent à pénétrer le marché alémanique, tenu de longue date par les producteurs valaisans notamment. Les voir débouler aux Bastions suscite donc des crispations. (TDG)