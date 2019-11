Au fond du Petit Lac, des munitions pas si enfouies

On savait que le fond du Léman genevois regorgeait d’obus et autres munitions datant de l’après-guerre. Les voici pour la première fois en images. Vendredi matin, des plongeurs d’Odysseus 3.1, une association française engagée dans la sauvegarde des écosystèmes, ont livré à la presse les images d’une expédition particulière.

En septembre, les explorateurs sont descendus à une profondeur comprise entre 45 et 55 mètres dans le Petit Lac. Dans leur vidéo, des caisses éventrées apparaissent clairement. «Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de munitions, certaines inscriptions l’attestent, relève Lionel Rard, plongeur et président d’Odysseus 3.1. Il faut savoir que nous avons passé seulement dix minutes au fond, le reste du temps a été consacré aux paliers, poursuit le plongeur. Trouver des munitions aussi rapidement ne présage rien de bon. Je crois qu’il y en a beaucoup d’autres.»

Une réponse vaseuse

Si l’emplacement exact de ces caisses n’a pas été révélé pour des questions de sécurité – «nous ne voulons pas qu’elles deviennent un objet de curiosité», affirment les plongeurs – les membres de l’association se disent prêts à remettre les données GPS aux autorités genevoises.

Cette découverte et sa mise en images ne sont pas le fruit du hasard. En 2017, un article de la «Tribune de Genève» révélait l’existence d’un arsenal au fond du Léman. Le dossier avait émergé dans le sillage des travaux préparatoires de la traversée du lac.

S’en est suivie une interpellation de la députée Salima Moyard (PS) au Conseil d’État. Dans sa réponse, le gouvernement s’était voulu rassurant. Se basant sur les recherches du Département fédéral de la défense, le Conseil d’État parvenait à la conclusion «qu’il n’y a aucune nécessité d’assainir les sites pollués par les munitions immergées». En outre, «il apparaît trop cher de cartographier l’ensemble des lieux de stockage». Mais surtout, à entendre les autorités, une cloche protectrice enveloppait les explosifs. «Il n’y a pas de risque pour l’environnement ni de diffusion de polluants puisque la vase enfouit progressivement ces munitions», lit-on dans la réponse officielle.

Aujourd’hui, les images percutent de plein fouet ces explications. Très clairement, les caisses ne sont pas enfouies. Et la députée Salima Moyard ne cache pas sa colère. «Soit le Conseil d’État ne savait pas, soit il a voulu cacher l’existence du risque qu’elles représentent. Dans tous les cas, le sujet a été traité avec légèreté.»

Cette expédition avait précisément pour objectif de vérifier les dires du gouvernement genevois. Ceux qui ont suivi ce dossier portent désormais un regard inquiet sur ce vestige de l’après-guerre. Car on ne sait rien de ce que renferment ces armes jetées au fond du lac vraisemblablement entre les années 50 et 70. «Elles peuvent contenir des explosifs ou des métaux lourds et leur degré de corrosion est inconnu, alarme Stéphanie Girardclos, spécialiste des sédiments du Léman à l’Université de Genève. Les politiques ont passé la patate chaude de génération en génération, mais plus on attend, plus la corrosion avance et plus il sera risqué de les sortir, poursuit-elle. Nous sommes ici pour demander une action concrète de l’État. Il faut une vraie évaluation des risques.»

«Crime environnemental»

L’inquiétude des plongeurs, scientifiques et politiques est d’autant plus vive que ces images ont été tournées à moins de 150 mètres d’un gazoduc et d’un point de captage de l’eau consommée par les Genevois, selon Lionel Rard. «Il faut absolument obtenir le renflouement de ces munitions» , embraie Yves Paccalet, ancien proche du commandant Cousteau et membre lui aussi de l’équipe d’Odysseus 3.1.

Mais comment et pourquoi ces munitions du siècle dernier ont été coulées dans le Petit Lac? Les travaux historiques et rapports officiels ne permettent pas de les quantifier de manière précise – on parle de 150 à 1000 tonnes dans le Léman genevois sur la base de témoignages de l’époque – mais pointent l’entreprise Hispano-Suiza.

Alors que les largages et les immersions de munitions étaient fréquents dans les mers et océans après la Deuxième Guerre mondiale, l’entreprise basée à Genève a jeté dans les flots une quantité importante, et à intervalles réguliers, des stocks inutilisés. Si la pratique a été autorisée par le Conseil fédéral en 1948, elle était réservée à l’armée et placée sous contrôle des cantons. De fait, les immersions dans le Petit Lac à Genève sortent de ce cadre puisque les largages ont été réalisés par une entreprise privée hors de tout contrôle. «Un crime environnemental», selon Stéphanie Girardclos.

Alors que les largages et les immersions de munitions étaient fréquents dans les mers et océans après la Seconde guerre mondiale, l'entreprise basée à Genève a jeté dans les flots une quantité importante, et à intervalles réguliers, des stocks inutilisés.

Si la pratique a été autorisée par le Conseil fédéral en 1948, elle était réservée à l'armée et sous contrôle des cantons. De fait, les immersions dans le Petit-Lac à Genève sortent de ce cadre puisque les largages ont été réalisés par une entreprise privée hors de tout contrôle. «Un crime environnemental», selon Stéphanie Girardclos.

L’État persiste: «Il n’y a aucun danger»

Il y a deux ans, au moment de la révélation de cette présence lacustre et de l’interpellation de la députée Salima Moyard, le Conseil d’État avait livré une réponse qui se voulait rassurante. Aujourd’hui, le ton n’a pas changé.

Et pourtant, deux éléments devraient au moins interpeller. Premièrement, ces caisses ne sont pas recouvertes de sédiments assurant l’enfouissement de ces déchets, contrairement à la réponse fournie par le gouvernement genevois. Deuxièmement, les images des plongeurs ont été saisies à proximité d’un point de captage de l’eau qui alimente toute notre région. «Notre position est toujours la même: ces munitions sont présentes depuis des décennies et elles n’ont jamais altéré la qualité de l’eau», fait savoir Pauline de Salis, porte-parole du Département du territoire. Confrontée à l’absence de sédiments, la communicante admet que la donne a peut-être changé. «Dans ce cas, il revient à l’armée d’intervenir car les analyses (ndlr: celles qui ont permis à l’État de fournir une réponse en 2017) ont été réalisées par le Département fédéral de la défense.» Pour ce qui est du point de captage de l’eau potable, les Services industriels de Genève se veulent, eux aussi, apaisants. «L’eau est contrôlée avant, pendant et après le pompage. Nous réalisons chaque année 120000 analyses» , insiste Isabelle Dupont Zamperini, directrice des relations publiques. Et en cas d’accident? «Il existe d’autres sources d’approvisionnement.»

Forte des images des munitions tout juste rendues publiques, la députée Salima Moyard a déposé une nouvelle question urgente au Conseil d’État. Obtiendra-t-elle davantage que la réponse de 2017 qu’elle qualifie de «lénifiante»? L’élue a désormais à ses côtés l’ONG Odysseus 3.1. et la scientifique Stéphanie Girardclos. Pour ce trio, enterrer davantage ce dossier sans connaître la nature et la quantité de munitions relève d’une grave irresponsabilité. L.D.S.