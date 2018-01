Au cœur de la rade, un bonbon géant flotte sur l’eau

Les chasseurs d’insolite qui arpentent les bords du lac tiennent leur image hivernale. Elle figure déjà en bonne place sur l’album lacustre 2018. Depuis le début de l’année, un drôle de décor a poussé sur l’eau, à l’entrée du quai Marchand. Il se devine d’assez loin, quand on arrive du Jardin anglais. Une grande tache blanche qui prend du volume à mesure que l’on s’approche. L’ignorant penche pour un bonbon géant, le fan du festival Antigel pour un bar igloo et l’amateur de sculptures éphémères se demande si l’artiste Christo ne vient pas d’emballer sa dernière œuvre entre deux débarcadères.

La réalité est toujours plus prosaïque. Sous la bâche XXL se cache – on l’avait deviné – le fleuron de notre patrimoine nautique et social, le bateau «Genève», premier navire salon à deux ponts du Léman, inauguré lors de l’Exposition nationale de 1896. L’association qui l’a racheté en 1974, après sa mise hors service, en a fait un lieu unique en matière d’aide aux personnes en situation de précarité.

Ce plus que centenaire nécessite un entretien régulier et des travaux de restauration. On se souvient l’avoir suivi jusqu’à Ouchy il y a quelques années, à l’occasion d’une mise en cale sèche de plusieurs semaines. Il en était revenu avec une coque toute neuve. Une étape importante qui en annonçait d’autres, car «le niveau de confort actuel, en particulier au niveau du chauffage, des sanitaires et de l’enveloppe thermique, ne correspond plus aux besoins de l’association», peut-on lire sur son site.

Son administratrice, Aude Bumbacher, confirme le chantier qui vient de s’ouvrir, «dans le cadre du projet ECO, visant à réduire l’empreinte écologique du bateau «Genève» et à l’inscrire dans une perspective durabe.» A terme, il s’agira d’utiliser des modes de consommation d’énergie plus écologiques. Chantier à rallonge, soucieux aussi comme à chaque fois de «créer des postes de stage de réinsertion pour les usagers des accueils sociaux.»

« Nous allons améliorer l’isolation du bateau en intervenant, pour les six prochains mois, sur les ponts extérieurs, précise la coordinatrice. Huit de nos passagers sont engagés sur ces travaux qui démarrent, encadrés par deux charpentiers de métier. Nous n’avons pas fait appel à une boîte d’échafaudage classique mais à un entrepreneur indépendant qui s’est spécialisé dans les chapiteaux de cirque. Il a d’abord construit une structure en bois, servant de support à cette immense bâche blanche qui confère à notre lieu une silhouette originale. A l’intérieur, on a un peu l’impression de se déplacer dans un avion ou dans un œuf surdimensionné.»

A noter que les prestations sociales sont maintenues pendant la durée des travaux. A commencer par les petits-déjeuners, jusqu’à 150 et plus servis gratuitement chaque matin aux bénéficiaires du bateau «Genève». (TDG)