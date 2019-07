Au bord de l'eau, Bronzette et l'Estivale dansent au rythme des artistes locaux

Spectacles de magie, stand-up, Dj's, chanteurs locaux... Cet l'été, les activités ne manquent pas au bord de l'eau, comblant l'absence déplorée par certains et célébrée par d'autres des Fêtes de Genève. Parmi les quatre lieux mis à disposition par la Ville, Bronzette (géré par Hamburger Fondation) et l'Estivale (Rk Events) se distinguent par une programmation variée destinée aux petits et aux grands. Gratuites -à l'exception de la consommation liquide ou solide de rigueur pour sustenter et désaltérer- les animations estivales ont misé sur la richesse des artistes locaux pour plaire au plus grand nombre.

Au bord du Rhône, le «Léman bouge»

Ouvert tous les jours, de 9h à 22h en semaine et de 11h à 22h les week-end, l'Estivale propose une sélection de produits locaux à déguster sur une terrasse ombragée au bord de l'eau.

Attentifs à la production musicale du Grand Genève, les responsables de la programmation musicale de l'Estivale Didier Tischler et Kelly Dupertuis proposent tous les vendredis, dans le sillage de la webradio Léman Bouge, à des artistes du cru de se produire afin de "mettre en avant la richesse locale." La variété des styles musicaux proposés "permet à chacun d'y trouver son compte et d'apprécier un moment à son goût" assure Kelly Dupertuis. Didier Tischler conseille notamment d'aller vibrer au son du rap "doux et beau" de Jo 2 Plainp le 26 juillet et de danser sur les sons twist et yéyé des Clakos le 18 août.

Les mercredis et jeudis, des afterworks DJ (DJ Chendz et MircoMany & Friends) permettent au public de se détendre grâce à une ambiance lounge tout en sirotant une boisson rafraîchissante.

Les samedis et dimanches, les DJ Ortega et Mr Riddler assurent le show. Des animations ponctuelles émaillent la programmation musicale. Un caricaturiste s'est déjà rendu sur place, tirant le portrait de membres du public amusés.

Yoga, magie, stand-up et musique pour les aficionados de la Bronzette

Du côté du Quai du Mont-Blanc, les patrons de Hamburger Fondation ont organisé des animations pour toute la famille, de 9h à minuit les week-end et de 8h à minuit en semaine.

Des spectacles de magie, planifiés en collaboration avec le Comité des magiciens de Genève, ont lieu un mercredi sur deux (17 et 31 juillet, ainsi que le 14 août) dès 18h: "Orienté tout public et exécutés selon le format du "close-up", deux magiciens passent de table en table sur la terrasse, offrant de la magie à ceux qui le veulent bien" indique Tom Schnaider, responsable de la programmation.

Pour les sportifs en quête de relaxation, le Studio Soham Yoga dispense gratuitement des cours les mercredis, vendredis (7h) et les dimanches (9h), complétant l'offre, aux côtés des Aubes Musicales, des activités matinales gratuites de la ville.

En collaboration avec le Caustic Comedy Club, des spectacles de stand-up sont organisés un mercredi sur deux (10 et 24 juillet, 7 et 21 août), dès 21h. Débutants et confirmés se produisent par sessions de 20 minutes devant un large public: "Il vaut mieux venir très tôt pour s'assurer une place assise, prévient Tom Schnaider, cet événement attire beaucoup de monde!"

Question programmation musicale, la variété des styles et des groupes est également au coeur de la démarche culturelle de Bronzette: les jeudis et vendredis, des groupes assurent le spectacle dès 20h. Jazz, rock, rap, classique... il y en a pour tous les goûts: "Nous avons décidé de mettre l'accent sur des artistes émergents et locaux, plutôt que de mettre tout le budget sur quelques têtes d'affiches" clame Tom Schnaider.

Et, pour ravir les amateurs de musique classique, les étudiants de la Haute Ecole de Musique de Genève se produisent tous les dimanches dès 20h.

