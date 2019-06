Au Port-Noir, la Neptune a accosté dans le cagnard

Genève, ville de liberté estivale. Ils arrivent des deux deux côtés du quai Marchand, qui sur son vélo, qui à pied, se mêlant dans la foule des touristes avant de rejoindre, en toute décontraction, le débarcadère de la Neptune. Nos conseillers d’Etat sont de sortie protocolaire au bord du lac, sans escorte appareillée ni policiers en arme.

Mauro Poggia est le seul à avoir osé le costume clair, ses collègues adoptant sans surprise le sombre et les lunettes noires ; ce qui, en passant, confère au détachement masculin une petite touche palermitaine plutôt élégante. Le pouvoir judiciaire a opté pour un couvre-chef dans le style « Chapeau de paille d’Italie ». C’est raccord, mais plus au nord.

Manœuvre impeccable

On embarque à 17h30, on accoste 15 minutes plus tard au Port-Noir, après une manœuvre impeccable, malgré une approche contrariée par le chantier finissant de la plage publique des Eaux-Vives. L’estrade a été montée face à la colonne commémorative, rappelant le débarquement des troupes confédérées à cet endroit le 1er juin 1814. C’est cet événement que l’on fête.

Il fallait s’en souvenir, car nos autorités n’ont pas vraiment battu le rappel cette semaine. Un 1er juin sans communiqué officiel, c’est rare. Sans FA18 ni parachutistes non plus. On reste sur terre, dans une fantaisie pédestre, ponctuée par un double tir de canon, les artilleurs ayant cette fois orienté leur engin en direction de la cabine de la grue, distante de 50 mètres environ. Il faut bien prendre des repères dans le proche horizon.

Scansion mélodique

Les groupes historiques se succèdent, dans une scansion mélodique assurée par le corps de musique de Landwehr. Son répertoire ne donne pas envie de courir, c’est bien, il fait de plus en plus chaud. Le président du gouvernement, Antonio Hodgers, assume la partie oratoire sans tirer à la ligne. On retient cette phrase d’ouverture à la rhétorique exacte : « L’histoire s’écrit à travers des choix. Nous rendons hommage à ceux qui, il y a plus de 200 ans, ont fait le choix de la Suisse. »

Pour ajouter le geste à la parole, deux jeunes porteurs de gerbes grimpent sans trembler au sommet de l’échelle à coulisse, fournie par les pompiers volontaires de la commune de Cologny, et adossée au monument en pierre. Le deuxième porteur est pris d’une petite émotion à huit mètres du sol. Son annonce en latin de Zofingue (la société d’étudiant, pas la langue) – « Vivat, Crescat, Floreat Helvetia » - traverse un léger trou d’air qui rafraîchit l’atmosphère. L’assemblée réagit avec solidarité.

La barbe de l’artilleur

Après quoi, on se tourne vers un meneur de cérémonie, équipé, lui, d’une oreillette, histoire de connaître le temps restant avant le repli à l’ombre. Sa réponse prépare un enchaînement limpide: «Salve, cantique, canon et apéro». On renonce à l’apéro, mais pas à serrer la main de l’artilleur Robert Rouleau. Il a belle allure sous sa barbe blanche qui protège son épiderme contre les coups de soleil. On veut la même, mais il faudra se montrer patient. Son tir était parfait. Il reviendra cracher la fumée pour le Bol d’Or.

(TDG)