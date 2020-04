Au Domaine de Beauvent, on s’organise efficacement pour lutter contre la crise

Depuis l’annonce le 16 mars dernier de la fermeture des restaurants, le vigneron Jérôme Cruz a vu son chiffre d’affaires s’effondrer de près de 80%. Mais il reste positif et déborde de créativité.

Voilà ce qu’on peut appeler un baptême du feu. À 35 ans, Jérôme Cruz a officiellement pris les commandes du domaine familial le 1er janvier dernier. Une année qui, commercialement parlant, n’a pourtant jamais vraiment commencé. Une fois n’est pas coutume, ce n’est ni la grêle ni la sécheresse qui assombrissent ce printemps 2020 et empêchent le jeune vigneron de se réjouir. Au contraire, la vigne va très bien. Et le travail ne manque pas! «Dix-sept hectares, seize cépages et une production annuelle de quelque 70 000 bouteilles. Des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose si on ne peut plus vendre notre vin», explique-t-il. Aligoté, pinot blanc, rosé de gamay: plusieurs de ces cépages sont déjà disponibles sur le millésime 2019.

Un nouveau millésime qu’il ne peut pas faire découvrir à ses clients. Les mois d’avril, mai et juin marquent traditionnellement le début de la saison. Le beau temps sonne l’ouverture des terrasses et pousse les Genevois à sortir pour se retrouver dans la convivialité, entre barbecues et apéros.

Cela tombe bien, car c’est justement la période où la vigne demande le plus d’attention, et à laquelle le domaine doit engager des saisonniers. «Tout est une question d’équilibre. La nature n’attend pas, d’autant que le printemps s’est voulu précoce cette année, déboulant avec une bonne semaine d’avance, poursuit le jeune patron. J’aurai six employés supplémentaires à la fin du mois, et deux de plus en mai. Les recettes du printemps servent normalement à payer leurs salaires. On a de quoi tenir un peu, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps.»

Plus que de l’amertume, on sent dans sa voix une surprenante pointe de positivisme, ainsi qu’un soupçon de détermination. «Mon site proposait déjà de la vente en ligne, avec livraison à domicile. J’avais les outils en place pour affronter cette crise, donc je ne m’en tire pas trop mal.»

Devant faire face à une perte vertigineuse de son chiffre d’affaires, lui qui travaillait principalement avec les hôtels et les restaurants doit se réinventer et trouver des solutions pour ne pas – trop – s’enfoncer dans les chiffres rouges. Et cela commence par la vente directe. «Le caveau est ouvert tous les jours, de 17 h à 19 h, et la clientèle est au rendez-vous», développe le vigneron qui a vu arriver dans la foulée 30% de nouveaux clients. Il a également avisé sa clientèle privée qu’il la livrerait désormais gratuitement, quel que soit le nombre de bouteilles, et ce dans toute la Suisse. «J’ai supprimé le montant minimum de commande et je prends les frais d’expédition à ma charge. Mais les gens sont corrects et jouent le jeu», continue le vigneron.

Et question idées, Jérôme Cruz déborde d’imagination. «Par exemple, j’ai conclu un partenariat avec Magic Tomato. Quelque 250 clients ont reçu gratuitement avec leur livraison de Pâques une de mes bouteilles. C’est ma manière d’amener un peu de joie dans les maisons en ces temps difficiles», raconte-t-il en souriant.

Entre la vigne et la cave, le travail ne manque donc pas. Les livraisons pour les particuliers lui prennent approximativement le même temps que celles qu’il effectuait jusqu’alors pour les restaurants du canton. Les volumes ne sont, bien évidemment, pas les mêmes, et ne compensent pas la perte financière. Malgré tout, le jeune vigneron tient à rester positif: «Les gens qui me font vivre en temps normal, ce sont les restaurateurs et les hôteliers. Eux ont fermé, moi pas. Je suis un privilégié, car je peux continuer à travailler. Et puis, mon bureau s’étend sur plusieurs hectares, je peux donc sortir et me vider la tête. Et ça, à l’heure actuelle, c’est une vraie chance!» Avec les températures enregistrées durant le week-end de Pâques, on ne peut que lui donner raison.

Au final, il reste ce cri du cœur: «Allez chez vos vignerons!» Évidemment, pas tous en même temps. «Mais ils restent ouverts, sont heureux de vous voir et ont besoin de votre soutien!»

Aujourd’hui, plus que jamais, le contact humain – au sens social du terme – semble essentiel. «Bien sûr, les visites sont plus courtes, termine Jérôme Cruz. Il n’y a pas de dégustation, et on reste à deux mètres de distance. Mais on prend des nouvelles, on discute un peu, et cet aspect relationnel, même fortement atténué, fait un bien terrible au moral!»