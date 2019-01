Attouchements sur vingt fillettes âgées de 4 à 11 ans

Coup de tonnerre dans le monde des camps de vacances si chers aux parents. Selon nos renseignements, un moniteur de Caritas Jeunesse a commis des attouchements sur des mineures entre 2011 et 2018 en Suisse et à l’étranger.

Il aura fallu huit ans, une plainte pénale l’an dernier à Genève et des mois d’enquête minutieuse pour réaliser aujourd’hui que le suspect, arrêté en février puis licencié, s’en est pris non pas à une victime mais à une vingtaine de fillettes âgées de 4 à 11 ans dans leur chambre, dans le bus, dans le train ou sur la plage. L’homme a parfois filmé les actes d’ordre sexuels pour les diffuser sur le net, sur des forums à caractère pédophile qu’il consultait régulièrement. Entendu à la fin de décembre par le Parquet, le prévenu, un Suisse de 35 ans, admet la plupart des faits qui ont eu lieu lors de camps à Genève mais aussi dans la vallée de Joux (VD), en Valais et en France.

Expertise psychiatrique

Confirmant l’arrestation du moniteur et son placement en détention provisoire depuis lors, Henri Della Casa, porte-parole du pouvoir judiciaire genevois, précise que la procureure en charge du dossier a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. Ce mandat doit déterminer notamment le risque de récidive et son degré de conscience au moment des faits.

Lors de son audition peu avant Noël, le détenu, arrêté au début de l’an dernier, a «pris note qu’une procédure préliminaire est ouverte» contre lui et qu’il est désormais entendu en qualité de prévenu de pédopornographie et actes d’ordres sexuels avec des enfants: «Je regrette énormément. Je fais un travail psychologique sur moi-même, précise l’homme, défendu par Me Guillaume de Candolle. Je me rends compte de plus en plus des conséquences de mes actes. Je suis conscient depuis le début de la gravité de ce qu’il s’est passé. Je ne sais pas quoi dire.»

Il y a pourtant tant de choses à dire dans cette affaire, qui a débuté en février 2010. Sur le darknet, le prévenu regarde, télécharge et diffuse des images et des vidéos mettant notamment en scène des mineures dénudées ou participant à des actes sexuels, en utilisant des pseudonymes tels que Lolilover ou Bastian Baker. Durant les vacances scolaires, l’homme a, par exemple, sévi en 2011 dans un camp en pleine campagne genevoise. Il serait rentré dans la chambre d’une des pensionnaires, âgée de 5 ans. Il a baissé la culotte de l’enfant et a filmé son sexe. Deux ans plus tard, en Valais, c’est au tour d’une enfant de 7 ans d’être filmée puis de subir des attouchements. Et ainsi de suite jusqu’à son dernier camp en tant que moniteur, pendant l’hiver 2017-2018 à Morgins (VS): «Il a tout le moins à deux reprises, pendant une dizaine de minutes par épisode, caressé l’entrejambe d’une mineure, écrit le Parquet. Par-dessus le pyjama au réfectoire, sur la peau dans le dortoir.»

«J’ai essayé d’arrêter»

En 2018, après son arrestation, l’homme passe peu à peu aux aveux et les plaintes des parents affluent à la police jusqu’à la fin du mois de novembre. «J’ai commencé mon suivi psy quasi depuis le début de mon interpellation, dit-il. C’est compliqué de se séparer des pensées pédophiles. Par contre, je n’ai pas ressenti de pulsions depuis mon incarcération. Lorsque des pensées pédophiles me viennent, j’essaie de les tourner sur des fantasmes d’adulte.»

Lors de son audition du 20 décembre, l’homme est revenu sur sa consommation et l’alimentation d’images et de vidéos pédopornographiques sur des sites du darknet. Pendant huit ans, il en a téléchargé: «J’allais sur des forums et je tombais sur des images à caractère pédophile.» Il les regarde et en stocke une partie avant de les effacer: «J’ai essayé à plusieurs reprises d’arrêter tout ça.» En vain. Il admet avoir aussi partagé des photos et vidéos prises lors des camps. «Une trentaine en tout.» Il conteste en tout cas avoir systématiquement filmé et diffusé les attouchements. L’homme, qui a admis la plupart des faits, en a-t-il commis d’autres? L’enquête le dira. (TDG)