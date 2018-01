Attention, chaud dedans!

Le projet pilote des CFF, qui testent actuellement une baisse de deux degrés dans des trains régionaux zurichois, n’est pas près d’être transposé dans les commerces des Rues-Basses. Prise de température dans trois points névralgiques du centre-ville, où certains clients renonceraient parfois aux achats devant la fournaise. Exagération? Le Secrétariat d’État à l’économie nuance: «La sensation éprouvée varie d’un individu à un autre. Il est, de ce fait, quasi impossible de créer un climat ressenti comme optimal pour chacun. On juge acceptable un taux de satisfaction d’environ 85% des personnes concernées.»

FNAC: 24 °C

Le magasin de la Fnac de Rive est le plus chaud de notre mini-échantillon, atteignant les 24 °C au premier étage, au rayon livres. Un client, David, 26 ans, confie: «C’est assommant, cette chaleur à l’intérieur. C’est une sensation récurrente. J’ai juste enlevé mon cache-oreilles, mais pas mon écharpe. Mais j’ai aussi trop froid l’été au rayon frais du supermarché…» «Nous, ça va, on est en t-shirt», réplique un vendeur aux bras nus, avec son gilet sans manches. «La température du magasin de Rive est réglée à 22 °C, détaille Valentin Mottier, responsable des relations publiques. Cependant, la configuration de nos locaux rend le réglage fin de la température délicat et cela peut amener des écarts de température de quelques degrés entre différents points du magasin. Priorité est donnée au confort des collaborateurs, particulièrement ceux travaillant à proximité des accès.» Aucun changement à cet égard n’est prévu dans l’immédiat.

Globus: 23,2 °C

Après avoir traversé le rideau d’air chaud à l’entrée côté rue du Marché, nous nous postons près des escalators du rez-de-chaussée. Une chalande, Virginie, a gardé manteau et bonnet. «J’ai un peu chaud, mais ce n’est pas grave, ça ne me gêne pas. Il y a un vestiaire? Je n’étais pas au courant. On n’envisage pas forcément d’enlever son manteau pour ne pas perdre des heures. Je me préoccupe plutôt des employées, déjà qu’elles n’ont pas un salaire énorme, alors il faut qu’elles soient bien.» Justement, une vendeuse du rayon cosmétiques estime qu’il «fait toujours soit trop chaud, soit trop froid. Quand il fait trop chaud, j’ai les jambes lourdes à cause des problèmes de circulation. Mais demandez à mes collègues près des portes, elles ont froid l’hiver avec le va-et-vient, elles travaillent en manteau avec un petit radiateur derrière la caisse. Mais nous n’avons pas le droit de mettre un foulard. La direction nous distribue du thé et du café. Elle est consciente du problème et essaie de réajuster les températures rapidement.» Le commentaire du service de communication de l’enseigne est succinct: «Pour le moment, nous n’avons pas l’intention de changer la température dans nos grands magasins, mais nous travaillons à l’amélioration continue de l’efficacité énergétique», indique Marcela Palek.

Coop Eaux-Vives 2000: 21,3 °C

Non loin du rayon bébés, au premier étage du centre commercial, la température est plus clémente que dans nos deux précédents exemples. «Il fait bon», commente sobrement une cliente. Les employés sont vêtus d’une chemise avec foulard. «Les températures dans nos magasins ne sont presque jamais le sujet de plaintes et nous n’avons donc pas prévu de les adapter», indique Ramón Gander, porte-parole du service médias.

L’avis de l’expert

«Il y a toujours environ 5% de gens qui se plaignent de la température, c’est le taux minimum, commente Émile Spierer, attaché à la Direction des opérations d’efficience énergétique du Canton. Dans un lieu public, s’il n’y a pas de norme légale, on peut considérer qu’en dessous de 19 °C, c’est insuffisant et au-dessus de 23 °C, c’est excessif.» Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les occupants d’un appartement peuvent, eux, s’attendre à une température dans la norme, entre 20 et 21 °C. «Derrière le «j’ai trop chaud ou j’ai trop froid» se cache une complexité sociale et physiologique importante, reprend l’expert. Allez au Salon de l’auto. Des hommes viennent de dehors, en manteau, et en courant d’un stand à l’autre. Des femmes immobiles, les hôtesses, sont plutôt dévêtues afin qu’ils s’arrêtent. Pour ces femmes, la température idéale serait de 22-23 °C. Pour ces hommes, plutôt de 16-18 °C. Le régleur doit choisir! Il favorise les clients. C’est pourquoi à la fin du Salon, les hôtesses ont quasi toutes le nez rouge, le paquet de mouchoirs sur la table et une couverture sur les genoux.» (TDG)