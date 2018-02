Attaqué par la droite, Hodgers riposte

Période contrastée pour le chef du Département de l’aménagement et du logement, Antonio Hodgers. Vendredi, le parlement entérinait de justesse la nouvelle physionomie du périmètre Praille-Acacias-Vernets (PAV). Mais un vote ultérieur refusait de créer la structure susceptible de servir d’interface entre les investisseurs et les entreprises à déplacer. Que faire?

Antonio Hodgers, la Fondation PAV a été refusée par le parlement. Votre réaction?

Il ne faut pas surinterpréter ce refus: c’est un geste de mauvaise humeur lié au vote précédent qui modifiait le ratio logements/emplois et le type de logements à construire dans le périmètre en mains publiques de la zone Praille-Acacias-Vernets (PAV). Cette modification essentielle va permettre d’avancer, et notamment de lancer les plans localisés de l’Étoile.

Vous avez présenté cette fondation comme un élément clé pour lancer la mutation du secteur. Que faire maintenant?

Il faut laisser les esprits s’apaiser. Sur le fond, la création de la fondation était demandée par les milieux économiques, qui veulent avoir affaire à un interlocuteur unique pour obtenir des informations sur les prix, les échéances, les lieux de relogement des entreprises actuellement logées au PAV. Je m’étonne des oppositions manifestées par la droite, d’autant plus que cette structure était nantie à hauteur de 600 millions par les plus-values liées au changement d’attribution des terrains du PAV. Du coup, elle ne coûtait pas un sou au Canton…

Le PAV peut-il être aménagé sans fondation dédiée?

Il y a plusieurs options possibles. La fondation aurait repris des compétences exercées actuellement par divers services de l’État, comme l’Office des bâtiments, les opérations foncières, les transports et les espaces publics, etc. Cela veut dire que l’État peut très bien agir seul. Le problème, c’est qu’il est lent. Alternativement, on pourrait très bien mandater la Fondation pour les terrains industriels (FTI), qui gère notamment le PAV. Mais après discussion, celle-ci n’est pas preneuse: elle est au service des entreprises. Elle a une finalité économique et industrielle. Elle n’a pas pour vocation de faciliter une extension urbaine comme celle que va vivre le PAV. Elle craint de se heurter à des conflits d’objectifs et de loyauté. Autre solution: utiliser la Caisse de pension des fonctionnaires (CPEG), comme on l’a déjà fait pour reprendre les terrains de Firmenich. Ce serait plus rapide que la solution purement étatique. Mais plus cher que la solution de la fondation, car la CPEG doit obtenir un rendement de 4% au minimum, alors qu’une fondation n’aurait pas à aller au-delà de 1,5%… Tout compte fait, la fondation reste donc peut-être la meilleure solution.

Débat serré au Grand Conseil, manifestation en Ville contre la densification samedi, vous êtes dans le collimateur?

Tout cela est un peu paradoxal. Les milieux immobiliers, via leurs représentants au Grand Conseil, ont pris le risque de bloquer la construction de logements en ville sur le périmètre du PAV, pendant que les propriétaires de villas manifestent en m’accusant de trop densifier chez eux. En 2013, mon prédécesseur, François Longchamp, avait également été visé par la droite à cause de sa loi en faveur de l’accès à la propriété de la classe moyenne. Il ne faut pas oublier que certains élus sont sous influence directe des milieux immobiliers. Alors que, avec le Conseil d’État, je m’efforce de mener une politique du logement répondant à l’intérêt général, il n’est pas étonnant que ceux qui défendent des intérêts privés s’y opposent. Cela fait aussi partie du jeu politique.

Les désirs des vainqueurs

Par quoi remplacer la Fondation PAV chargé de mettre en œuvre la mutation du secteur? Nous avons demandé leurs avis aux partis vainqueurs.

Bertrand Buchs (PDC):

«Nous avons voté contre la Fondation PAV, car nous estimons que la Fondation pour les terrains industriels est parfaitement équipée pour reprendre le dossier, puisqu’elle connaît les entreprises du secteur. D’autre part, il est urgent d’attendre, car une initiative visant à confier tout le périmètre à la Caisse de pension des fonctionnaires (CPEG) va arriver. Son acceptation changerait le visage de ce débat».

Nathalie Fontanet (PLR):

«La leçon du vote de vendredi, c’est que passer en force n’amène rien. On ne peut pas faire passer des réformes importantes par 50 voix contre 49. Nous souhaiterions avoir des rapports plus honnêtes et plus ouverts avec le conseiller d’État Antonio Hodgers. Il lui faudrait maintenant réunir, consulter, écouter, élaborer une solution commune, sinon il lui sera difficile de gagner le référendum extraordinaire prévu sur le PAV en juin».

Stéphane Florey (UDC):

«L’État devrait gérer lui-même la mutation du PAV. Il en a les moyens et n’a pas besoin de se décharger en recourant à une fondation sur laquelle les contrôles seraient réduits».

Pascal Spuhler (GeM):

«La Fondation PAV a été victime du vote précédent sur les PPE. Nous voulions des PPE privés et pas en droit de superficie. C’est un peu un hasard que notre refus l’ait emporté lors du vote sur la Fondation, dont nous ne contestons pas en soi l’utilité. Le Conseil d’État doit revenir avec une proposition: La FTI, la Fondation: tout est ouvert». Marc Bretton (TDG)