Assemblée générale portée par les votations pour la FER Genève

Les votations du 19 mai ont été au coeur de la 91e Assemblée Générale de la Fédération des entreprises romandes Genève (FER Genève), ce mardi. L'organisation patronale a partagé ses positions tout en notant que rarement une votation populaire avait suscité autant d'émotions.

Parmi les sujets qui déchaînent les passions figure la loi sur les armes. «Le sujet est si sensible que les instincts les plus bas se laissent aller sur les réseaux sociaux. On parle de traîtres à la patrie pour les partisans», a noté Blaise Matthey, directeur général de la FER Genève, dans un discours. «Les seules armes pour lesquelles des mesures légères sont prévues sont les armes semi-automatiques à chargeur de grande capacité, pas plus de 10% des armes», a-t-il pourtant souligné.

L'organisation économique s'est prononcée en faveur de la réforme fiscale des entreprises. «Genève applique depuis longtemps deux taux d’imposition pour les entreprises: le taux ordinaire à 24,2%, auquel la plupart d’entre vous sont soumis, et un taux estimé à 11,6% en moyenne pour les entreprises qui bénéficient de statuts fiscaux», a rappelé Véronique Kämpfen, porte-parole de l'institution. «Puisque nous allons abolir les statuts, toute la subtilité consiste à trouver un taux qui ne fasse pas fuir les entreprises multinationales. En même temps, il ne faut pas instaurer un taux trop bas qui risquerait de pénaliser les recettes de l’Etat.» Avec un taux à 13,99%, la FER Genève estime que «l'équilibre a été trouvé».

Les multinationales rapportent 1,1 milliard de recette fiscales à Genève par an, soit un huitième du budget cantonal. Elles représentent 22'000 emplois directs et 60'000 emplois indirects.

La FER a évoqué la manifestation des femmes prévue le 14 juin. «Les revendications sont légitimes, l’égalité entre femmes et hommes n’étant malheureusement pas encore partout appliquée. L’égalité est l’affaire de toutes et tous, femmes et hommes, de gauche comme de droite, employés comme employeurs», a noté Ivan Slatkine.

Le patron de la librairie éponyme a été reconduit pour un nouveau mandat à la présidence de la Fédération. L'organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928, défend les intérêts de 80 associations et de 28'000 entreprises membres, dont 9000 indépendants, dans la finance et l'industrie, des jeunes pousses aux multinationales. (TDG)