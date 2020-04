Arracher la vigne, un dur remède contre la crise

Ces vignes-là ont été plantées par son grand-père il y a plus de trente ans. Lionel Dugerdil a-t-il hésité avant de les arracher? «Pas du tout. C’était ça ou la faillite de l’entreprise», dit-il face au brasier. Le viticulteur de Choully a passé les derniers jours à réduire la taille de son domaine avec l’aide de ses ouvriers agricoles. Il cultivait 30 hectares; il lui en reste désormais 24. Au total, 60'000 pieds de vigne ont été jetés au feu. Du gamay en grande majorité, mais également du chasselas. «J’arrache parce qu’on perd plus d’argent chaque année. Peut-être que je replanterai dans deux ou trois ans, mais je ne peux pas me permettre de travailler à perte cette année encore», explique le vigneron, converti au bio depuis trois ans.

Arracher de la vigne fait partie du travail routinier dans les domaines. Particulièrement lorsqu’un pied a produit des fruits durant plus de trente ans. Mais face à la crise actuelle, beaucoup n’ont pas prévu de replanter de nouveaux ceps. Non loin de chez les Dugerdil, Jacques Pottu a mis en jachère 1,5 de ses 9,5 hectares à Malval. «C’est la première fois que j’arrache autant de pieds sans les remplacer», dit-il. À Peissy, André Serex a déraciné 8000 pieds de chasselas. Il a certes replanté du gamaret sur la parcelle, mais seulement 4000 unités. Il l’annonce: «Il va y avoir de grosses vagues d’arrachages dans tout le canton.»

«Rajeunir le vignoble»

Avec sa soixantaine de producteurs affiliés, la Cave de Genève n’échappe pas à la tendance baissière. Mais Jérôme Leupin, son directeur, préfère parler de «renouvellement» du vignoble. «Par le passé, les producteurs ont planté des pieds aux rendements très élevés. Malheureusement, le gamay d’entrée de gamme ne correspond plus à la demande. Nous aimerions éviter une offre trop abondante dans un marché très tendu», dit-il. En conséquence, il a été suggéré à chacun des fournisseurs de la plus grande cave du canton de «rajeunir le vignoble» en ces temps incertains.

Président de la coopérative qui regroupe ces viticulteurs, Bernard Vulliez confirme que les arrachages sont le fruit d’une discussion avec la direction de la Cave de Genève. «Ils se font sur une base volontaire. Quasiment tout le monde joue le jeu.» En supprimant 1,3 hectare, Bernard Vulliez ne fait pas exception. «Le gamay était très porteur il y a quinze ans; aujourd’hui, il est passé de mode. Il ne se vend plus et on ne couvre plus les frais», observe-t-il. Si le vigneron a replanté de la syrah et du chardonnay sur ses parcelles, il reconnaît que les suppressions de ce printemps 2020 sont «clairement au-delà» des arrachages traditionnels.

La chute du vrac

Baisse des prix et augmentation des importations de vins étrangers: les vignerons pointent tous les mêmes responsables de la crise qu’ils traversent. C’est surtout le vin en vrac (vendu en gros aux négociants) qui touche le fond. Pour l’écouler, les producteurs doivent accepter de le céder à 80 [Insécable (espace définie)] centimes le litre. Un prix nettement inférieur aux coûts de production des vignerons locaux, qui estiment dépenser environ 2 fr.20 pour produire un litre de vin de table.

Dans ce contexte, le gamay – 23% de la surface viticole genevoise – remplit les cuves et ne s’écoule pas, ou peu. Produit-on trop de vin à Genève? «Je ne pense pas, répond Jérôme Leupin. Le consommateur boit moins, mais mieux. La concurrence est féroce et il nous faut lutter pour conquérir des parts de marché.»

Sur le terrain, les producteurs pointent surtout un autre adversaire: les vins étrangers et nos grands distributeurs qui se font livrer des palettes en masse. Car depuis 2017, année du gel et de ses destructions importantes dans la vigne, les négociants ont maintenu des niveaux d’importations élevés. Cent septante-huit millions de litres ont été importés en 2018 (les chiffres de 2019 n’ont pas encore été publiés); l’Italie reste le fournisseur principal, devant la France, l’Espagne et le Portugal. Leurs parts de marché devraient même s’accroître dans les années à venir puisque la réforme de la politique agricole européenne prévoit de larges subventions aux producteurs, ainsi que des budgets colossaux pour la promotion des vins.

Quant à la consommation de vins suisses, elle augmente légèrement. Mais elle n’est pas à la hauteur de celle de vins d’Afrique du Sud, Australie, Argentine, Chili, chaque année plus nombreux dans les rayons de la grande distribution.

Importations inchangées

Lundi, une délégation de vignerons se trouvait justement sur la place Fédérale de Berne pour faire entendre ses revendications. Lionel Dugerdil y était. «Les vins étrangers sont importés à des prix trop bas alors que les producteurs suisses sont en train de crever, peste le Satignote. On ne demande qu’à pouvoir vivre de notre travail.»

Si les autorités ont bel et bien empoigné le sujet, en aucun cas les mesures ne portent sur les quotas d’importation. Pour l’heure, l’unique proposition prévoit une intensification de la promotion des vins suisses. Insuffisant, selon les producteurs en ordre de marche contre le libre-échange.

À l’échelon local, après une décennie de relative stabilité, la taille des surfaces genevoises exploitées pourrait diminuer des suites de ces arrachages. La quantité produite, elle, chutera forcément. Assez pour faire remonter les prix? En attendant, certains y voient une adaptation à la demande nécessaire. Mais personne ne nie que chaque hectare déraciné constitue une perte de patrimoine.

Le marché de la restauration à sec

La restauration: c’est là qu’un nombre important de producteurs genevois écoulent leurs bouteilles. Mais depuis l’apparition du Covid-19 et de ses conséquences, le marché s’est naturellement asséché. «Certains collègues accusent des baisses du chiffre d’affaires de l’ordre de 80%», déplore Bernard Vulliez, président de la coopérative qui regroupe les sociétaires de la Cave de Genève. Au-delà de la fermeture des restaurants, l’annulation des manifestations – à l’exemple du Salon de l’automobile – a porté un coup très dur au secteur. Restent alors les ventes aux privés, un marché de niche qui compense difficilement les pertes de ceux qui s’appuient traditionnellement sur la restauration.

Il n’empêche, «les clients privés jouent le jeu. Il faut les en remercier», salue Lionel Dugerdil, qui, comme la plupart des producteurs, livre à domicile.

Directeur d’AgriGenève, François Erard n’a pas manqué ce vent de sympathie qui souffle sur les produits du terroir. «La vente directe connaît une croissance très forte», observe-t-il. Mais il n’est pas naïf: ce phénomène s’explique dans une large mesure par l’impossibilité de faire ses courses en France et par le fait que les clients se sentent davantage en sécurité dans une ferme que dans un supermarché. «Je ne me fais pas d’illusions. La population va reprendre ses habitudes avec la reprise, prédit François Erard. Mais si nous parvenons à garder 25% des nouveaux clients, ce sera déjà intéressant.»

L.D.S.